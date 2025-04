Queremos nadar en el Sena y en los canales de Ile-de-France

Publicado en



26 de abril de 2025 a las 11:30 am

Lejos de ser una moda de “llagas”, la natación urbana responde, según un colectivo de nadadores de Ile-de-France, a una demanda de justicia social y a la emergencia climática.





Con el regreso de la primavera, devuelve la promesa de poder, finalmente, bañarse en el Sena. Apuesta política, poética y valiente. Mientras que la ciudad de París actualmente trabaja en la inauguración de tres sitios de natación de verano, algunos actores económicos en el río han expresado su temor de ver a estos bañistas alterar sus actividades. Por lo tanto, piden restringir los lugares y las horas de natación. Tenemos la intención de recordar que el acceso al agua no es un lujo o la moda de alguien. Los episodios pasados ​​y futuros de las ondas de calor deberían ser suficientes para convencer a los menos preocupados. El acceso al agua es un problema importante de salud pública y justicia social. En otra parte de Europa, la natación urbana es uno de los pilares de la adaptación de las ciudades al cambio climático. París definitivamente podría unirse al atrevido Pioneer Club.





¿Preocupación de “llagas”? Una sola figura le permite reenfocar el debate. Cada verano, en Ile-de-France, un millón de niños no se van de vacaciones. Abrir a la natación en la infraestructura 32 planeada para Grand París podría ayudar a promover el aprendizaje a nadar. Combinando el deporte y la educación popular, la natación urbana tanto para llevar a las ciudades del mañana. Para perpetuar el regreso de la natación del río, también hará posible dar vida a la idea de que nuestros ríos constituyen una entidad viviente para proteger la contaminación y los contaminadores. La presencia de bañistas recordará a los líderes políticos que la calidad del agua no puede deteriorarse bajo la pena de ver a sus ciudadanos nadadores enfermarse. Una forma alegremente partidista, encarnada, para descubrir y promover los derechos de la naturaleza.









En un artículo reciente en el “parisino” del 30 de marzo de 2025, titulado “Natación en el Sena en París: antes del Grand Plongeon, el sitio comenzó”, muchas compañías que operan el río, el cereal, el cemento, la construcción, los botes volantes, están preocupados por los métodos de compartir el río. Entendemos que es normal que después de cien años de natación prohibida, sin compartir, puede ser complicado imaginar perder toda la exclusividad de los canales navegables. La comunidad portuaria de París y las empresas fluviales en Francia desean alertar a las autoridades públicas y la opinión sobre las posibles pérdidas de actividad, el arrendamiento de ganancias y las pérdidas de empleos si dichos proyectos se perpetuaron y multiplicaban.





Un bien común





Por el contrario, creemos que los ríos son un bien común y que un intercambio innovador es posible. Hace veinte años, otros actores protestaron contra las rutas ciclistas. Hoy todos aprovechan: bicicletas, dulce logística. Nos gustaría unirnos a las voces de estos actores económicos, porque al igual que ellos, creemos que el transporte de carga y río son actividades virtuosas, ecológicas y esenciales en los centros urbanos como en las periferias, que este sector debe ser alentado, pero que debe reinventarse imperativamente. El mundo está evolucionando, y la adaptación al cambio climático no se puede hacer sin revisar profundamente nuestros viejos patrones de pensamiento, transporte, consumo, relación con la realidad que se llama vivo y no crecimiento infinito.





Un detalle que debemos enfatizar, estos mismos actores económicos preparan activamente el proyecto altamente criticado para poner una gran plantilla del Sena aguas arriba de París, en el territorio del Bassée. Prometiendo desfigurar definitivamente los últimos humedales cerca de la capital, los últimos meandros de la vida capaces de ralentizar y absorber inundaciones repentinas. ¿Para qué propósito? Permita la navegación de “superpegs” de 185 metros de largo y 11.4 metros de ancho. Los monstruos, en comparación con las barcas actuales, llamadas “Gabrit Freycinet”, que tienen 38 metros de largo y 5.2 metros de ancho. Quizás sea una mejor comprensión, a la luz de esta información, que nuestros actores económicos estén investigando la idea de instalar nadadores y áreas de natación o navegación ligera en el medio de sus autopistas industriales del río.









Alertado por los informes del Consejo Científico Regional para el Patrimonio Natural, la Oficina Francesa de Biodiversidad, la Autoridad Ambiental y la Asociación de Naturalistas del Valle de Loing, nos pondremos en el agua con aún más vigor y regularidad ante la idea de representar por nuestra alegre natación en la destrucción de los últimos ecosistemas salvajes o protegidos en la región. ¿Y qué pasaría si el nadador de verano reclamara la sostenibilidad de estos espacios de vida encontrados? Si estuviéramos pensando en pensar, inspirados en áreas marinas protegidas, para reclamar el establecimiento de zonas de río protegidas? Acceso reservado para los vivos, algas, peces, humanos, marineros o paletas, nadadores, pájaros, insectos, árboles, raíces. ¿Hacia un desgaste de los bancos?





Deseamos, al igual que estos actores económicos, regiones prósperas, trabajo para todos, trabajadores y trabajadores que se cumplen en torno a actividades económicas sostenibles, eficientes y ecológicas, al servicio del territorio y sus habitantes. Entonces, ¿por qué no imaginar barcos de plantillas más pequeñas, marineros y cerraduras revaluadas? Por lo tanto, vendrán nuevos usos y nuevos usuarios en todos los bancos que siempre han recibido una población creciente con amabilidad. Olvida el gigantismo de los barcos actuales y piense en un pequeño formato, manualidades, diversidad.





Un informe a la natación responsable, segura y compartida





En dos palabras: el regreso de la natación urbana haría posible transformar los distritos donde se establecen, para ofrecer un atractivo turístico a muchas ciudades en el Gran París y abrir nuevas imaginaciones para los trabajadores y empresarios del río del mañana: maestro-cenizador, animador. Mercados flotantes, barcazas de productores de Grand París, supervisor de bancos y natación, expertos en análisis científicos, alquiler de equipos náuticos, agentes de protección de biodiversidad, restauradores, talleres náuticos, bailes y música, cuidado. Esy Minds Un poco creativo y los empresarios podrían continuar esta lista de nuevas prácticas en varias páginas.









Está claro que pensar en el mundo del mañana tenemos que reducir el ala. Menos bienes, menos residuos, menos transporte, un lugar de crecimiento reservado para humanos, locales, sostenibles, efímeros y colectivos. Como nos recuerda Corinne Morel Darleux, autor de la acertadamente llamada “bastante fluyendo en belleza que flotando sin gracia” (Libertalia): “Sabemos cuánto se necesita mucha voluntad para reclamar más”.





Pedimos a este llamado que se beneficie de una natación en un entorno urbano: bañistas y bañistas dominicales, familias de bajos ingresos que no pueden permitirse unas vacaciones, deportistas de triatlones y otros problemas a largas distancias, las grandes familias de navegación ligera o navegación de paletas. Obviamente, estas actividades deben tener lugar seguras. Recuerde que el Sena no es el mar, que la corriente es permanente y que la natación no ha sido autorizada allí desde 1923. Por lo tanto, tomará tiempo, muchas discusiones y pedagogía para encontrar un informe a la natación responsable, segura y compartida. No hay duda de que estas infraestructuras, desarrollos y nuevos hábitos serán el suelo suave y fértil de los inventos colectivos, actividades culturales, deportivas y comerciales pacíficas, alegres, relevantes y necesarios para un mundo cambiante.





Toma la altura ahora. ¿Podríamos imaginar restringir la natación en la costa francesa para proteger el único beneficio de algunas compañías y silenciar la inacción aterradora de algunos de ellos en términos de protección del medio ambiente e inventiva urbana? Todo el sector turístico estaría en contra de tal medida. Apostamos que en unos años la natación urbana en un río vivo es tan banal e inalienable como un baño marino o una ruta de ciclo.





Para extender la lectura y el alcance de este texto, lo invitamos a tomar medidas firmando nuestra petición en línea.





Un colectivo de nadadores de île-de-france





