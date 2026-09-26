¿Qué queda del “sueño Obama” en los Estados Unidos de Trump? Mira este documental de Pierre Haski en Chicago

En Chicago visitamos el Centro Presidencial Obama, el lugar dedicado a la historia y el legado de Barack Obama. Un sitio que acaba de abrir sus puertas y que todavía pocos han podido descubrir. Te llevamos al interior, al corazón de la memoria del primer presidente negro de Estados Unidos.

Pero esta visita también cuenta otra historia. La de la inmensa esperanza y lo que hoy queda de ella. Pierre Haski recuerda la trayectoria de Barack Obama, el hombre de “Sí podemos”elegido en 2008 con la promesa de cambiar su país. Premio Nobel de la Paz, encarnación de una América abierta, progresista y multilateral, Obama engendró una esperanza que iba mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Dieciocho años después, Donald Trump está en la Casa Blanca. ¿Cómo se convirtió el Estados Unidos de Obama en el de Trump? ¿Qué queda de su legado? ¿Y era el “sueño de Obama” tan sólido como queríamos creer?

Obamacare, divisiones raciales, Irán, Afganistán, Libia, Siria, ataques con aviones no tripulados… En Chicago, entre el nuevo Centro Presidencial y los lugares que dieron forma a Barack Obama, “Nuevos mundos” de Pierre Haski confronta el mito con sus resultados.

Una inmersión en el legado de Barack Obama y las fracturas de la América contemporánea.