¿Por qué China todavía sabe construir y Occidente no? Dan Wang responde a Pierre Haski

¿Se ha convertido China en el último gran “Estado de ingeniería”, mientras Occidente se encierra en normas y procedimientos? Pierre Haski recibe a Dan Wang, investigador del Laboratorio de Historia Hoover de la Universidad de Stanford y autor de “China a toda velocidad”. Después de vivir seis años en China y trabajar en el sector tecnológico, analiza el espectacular ascenso del poder industrial del país.

¿Por qué China todavía sabe cómo construir infraestructuras, fábricas y ciudades a una velocidad vertiginosa? ¿Cómo pasó del ensamblaje de productos occidentales a la innovación en automóviles eléctricos, baterías, robótica y energías renovables? ¿Y por qué Estados Unidos, al igual que Europa, luchan hoy por reconstruir su aparato industrial?

Sin embargo, el éxito chino esconde profundas debilidades: crisis demográfica, desempleo juvenil, autoritarismo, consumo débil y fuga de parte de las élites. Dan Wang explica por qué, a pesar de su avance industrial, China no necesariamente superará a Estados Unidos.

Una conversación sobre la rivalidad tecnológica chino-estadounidense, el declive industrial occidental, el futuro de Europa, la inteligencia artificial, los semiconductores y el cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping.