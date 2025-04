¿Qué hacer con Trump?

Publicado en



3 de abril de 2025 a las 4:52 p.m. actualizó el



3 de abril de 2025 a las 5:25 p.m.

Tiempo de lectura: 4 min.



Ante las tareas aduaneras anunciadas por el inquilino de la Casa Blanca, Europa debe responder de una manera fuerte, pero no necesariamente solo en la misma tierra. El antiguo continente debe encontrar una manera de debilitar las multinacionales estadounidenses, especialmente las de finanzas y tecnología.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Entonces, Donald Trump dio un gran golpe el miércoles 2 de abril por la noche al anunciar altos deberes aduaneros adicionales, que abarcan del 10 % al 50 %, en las importaciones de la mayoría de los países del mundo. Incluido el 20 % para países europeos.









Justificó este aumento presentando una lista perfectamente folclórica de impuestos que serían impuestos por otros países en productos y servicios exportados por los Estados Unidos en el hogar. En el caso de Europa, este porcentaje se presenta como un 39 %, por ejemplo, mientras que los deberes de aduana europeos en los productos estadounidenses están en promedio en un promedio en un 3 %.





Este porcentaje del 39 % probablemente combina los efectos estimados de ciertos estándares, como los que evita que la carne de res hormonas se venda en Europa, e IVA que se aplica a todos los productos y servicios vendidos en Europa, y que por lo tanto no es nada discriminatorio. Un impuesto que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que aún no ha establecido.







Tabla que detalla las «tareas aduaneras aplicadas a los Estados Unidos, incluida la manipulación de monedas y barreras comerciales» y «deberes de aduanas recíprocos reducidos» que ahora se aplicará a los Estados Unidos.





Al final, si se implementan las tasas anunciadas, las tareas de aduana estadounidense, hasta ahora un pocos por ciento, aumentarán en promedio a más del 25 %. Un nivel más alto de lo que eran en la década de 1930, de la memoria siniestra, cuando, a raíz de la crisis de 1929, la carrera por el chalote proteccionista mundial había puesto el comercio internacional al final, promoviendo así los regímenes autoritarios y el empeoramiento de las tensiones geopolíticas que conducirán a la Segunda Guerra Mundial.















En el futuro inmediato, los consumidores estadounidenses primero sufrirán. Y en particular el menos favorecido de ellos para quienes los productos importados de países de bajo costo representan una parte mucho mayor de su consumo que para los más ricos que compran principalmente servicios producidos por los pobres estadounidenses en el sitio. De hecho, la inflación debería comenzar en los Estados Unidos, al mismo tiempo que la actividad económica se reducirá y los mercados financieros disminuirán.





Una sorprendente geopolítica de deberes aduaneros





Pero la geografía diferenciada de los deberes aduaneros anunciados también es instructiva. Los países de Asia están muy gravados, incluidos los países teóricamente aliados de los Estados Unidos, como Corea del Sur, Taiwán o Japón. Este es también el caso de todo el sudeste asiático, Pakistán y Bangladesh. Estos son los países que exportan los productos de bajo costo hoy que consumen los estadounidenses pobres. Donald Trump hubiera querido tirar a toda Asia a los brazos de China que no llegó allí de otra manera. Lo probamos en los últimos días cuando Corea del Sur, Japón y China han indicado que iban a coordinar su respuesta a las tareas de aduanas estadounidenses después de comenzar a negociar un tratado de libre comercio.









Por el contrario, el presidente estadounidense, que ya ha convertido a Canadá en un enemigo con 25 % de deberes aduaneros, ha ahorrado el resto del mundo anglosajón al imponer «solo» 10 % de las tareas aduaneras en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, la mitad de la Unión Europea. Él teme visiblemente la formación de una alianza del resto del «oeste» contra los Estados Unidos y busca en particular conducir un rincón entre el Reino Unido y la Unión Europea.









Del mismo modo, evitó toda la América Latina que, fuera de México, gravó al 25 %, solo será del 10 %. Obviamente tiene la intención de regresar a la «Doctrina de Monroe» que quería hacer de América Latina el precarré de los Estados Unidos. Si bien han perdido mucho peso político y económico en las últimas décadas en beneficio principalmente de China y en menor medida de Europa.





Respuesta europea





¿Qué puede hacer Europa frente a esta política muy agresiva hacia ella? Se toma en una contradicción difícil de resolver. Su mercado sigue siendo muy importante y esencial para la mayoría de las multinacionales estadounidenses que están cada vez más excluidos del mercado chino y en declive en el sur global. Frente a alguien como Donald Trump, que entiende solo el equilibrio de poder y respeta solo a las personas que se resisten a él, su respuesta debe ser poderosa y no dar de ninguna manera al chantaje. Pero si responde solo en el mismo campo que los Estados Unidos, los deberes aduaneros, esto puede tener el mismo negativo que además del Atlántico, más inflación y menos actividad económica.









Por lo tanto, debemos responder por este motivo, pero también encontrar otras formas de debilitar a Donald Trump y las multinacionales estadounidenses, y en particular las de finanzas y tecnología estadounidense. Parte de la respuesta europea debe ser regulatoria excluyendo a las empresas estadounidenses de diferentes mercados, especialmente públicos, e imponiendo reglas más estrictas, especialmente en digital para la preservación de los datos de los europeos. También debe estar en el campo fiscal para finalmente hacer una búsqueda determinada de la evasión fiscal masiva de las multinacionales estadounidenses, en particular a través de un recurso abusivo a la propiedad intelectual. También debe ser, como en Canadá, un ciudadano, con un poderoso movimiento de boicot de los productos y servicios proporcionados por las multinacionales estadounidenses.





También puede ser monetario reduciendo el euro en comparación con el dólar para compensar parcialmente las tareas de aduanas estadounidenses. Obviamente, debe tomar la forma, pero es un asunto a largo plazo, de un esfuerzo sostenido en la duración de la reconquista de la autonomía estratégica frente a los Estados Unidos, en particular en el terreno de defensa y equipos militares y digitales. Esto implica en particular un nuevo préstamo común europeo a gran escala para apoyar e impulsar las industrias europeas.





En resumen, debemos implementar una respuesta poderosa y decidida, pero no necesariamente debe tomar la forma de un aumento simétrico en las tareas aduaneras.





Expreso orgánico





Guillaume Duval Es el copresidente del Maison Commune Club, ex jefe de la revista «Alternativas económicas» y autor de «Impasse: How Macron nos lleva a la pared» (ediciones Les Lies Who Liberate, 2021).