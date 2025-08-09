¿Qué futuro para los bosques devastados por las llamas?





¿Qué pasará en los bosques de aude, una vez que terminó el trabajo de los bomberos? En unos pocos días, el mayor incendio en 50 años en la periferia mediterránea ha viajado 16,000 hectáreas, incluidos 2,300 de bosques públicos y 13,000 quemados. Para la Oficina Nacional de Bosques (ONF), es un proyecto largo y “Inédito” que se abrirá en los bosques de los Corbières, según Stéphane Villarubias, director de la ONF en Aude, los Pyrées-Orientales y el Ariège, con AFP.





Prioridad: “Seguro y limpio” Bosques públicos. Mientras los bomberos todavía están luchando para controlar las llamas: el incendio se estableció el jueves, el ONF ya ha podido comenzar su trabajo del inventario gracias a las imágenes satelitales. “En el campo, lo haremos en octubreexplica Stéphane Villarubias. El incendio está lejos de ser apagado, pero una vez que es así, hay rutas de senderismo, carreteras, pistas, debe asegurar el perímetro antes de reabrir el macizo, para evitar que alguien tome un árbol calcinado en la cabeza. »»









Entonces ven el “Diagnóstico de lo que podemos cortar y comercializar”. “(El ONF) solo funciona en bosques públicos, en beneficio de la comunidadS, recuerda Stéphane Villarubias. Se ofrecen, en caso de caso, si la madera puede ser comercializable, la comercialización de bosques. »» La venta de esta madera luego se trituró para suministrar calderas industriales, en comunidades o hospitales particulares, permitirá a los municipios ganar pequeñas sumas, a menudo reinvertidas para limpiar y trabajar en los bosques.





Un incendio extraordinario, tratamiento extraordinario: la NFB se enfrenta “Años de trabajo” Según Stéphane Villarubias que describe “Una situación completamente nueva en Francia”. Tal trabajo, en un territorio tan grande, nunca se ha llevado a cabo, especifica Stéphane Villarubias. “Por año, vendemos (en los tres departamentos) generalmente 230,000 m3 de madera en el bosque estatal y municipal. Allí, en 48 horas tendremos al menos doble madera para evacuar y vender, al menos 500,000 m3.» »





“No nos reforzaremos masivamente”





Después de la limpieza, un comité directivo se reunirá en las próximas semanas para establecer una estrategia para revivir los bosques quemados. Stéphane Villarubias ya sabe que“No nos reforzaremos masivamente”. No hay necesidad, especialmente gracias a las variedades de árboles presentes en estos bosques: “Alepo Pine es muy sensible al fuego, pero se regenera bastante sustancial en la primavera siguiente. Oaks o arces, cuando los cortas al suelo después de un fuego, se van. Si hay algunas lluvias, puede haber una liberación en el otoño. Pero, la próxima primavera, será verde en todas partes, con Trunks carbonizados.» »»









Christophe Chauvin, piloto de la Red Environmento de Naturaleza de Bosques de Francia (FNE) entrevistado por FranceInfo agrega que la ONF podrá ayudar a revivir los bosques al participar en la bosques de plantas. Estimó que se necesitarán diez años para que el bosque reanude unos pocos metros de altura y sus colores. “Los árboles tardan 70 a 100 años en alcanzar su altura de 10 a 20 metros”especifica el sitio del gobierno del gobierno de Notre-Environement.





Si la regeneración natural está luchando, se puede prever una replante del hombre, pero es una solución costosa, explica Stéphane Villarubias en FranceInfo, “En promedio de 10,000 euros por hectárea”, Todos los árboles combinados. Especialmente desde que la sequía continúa en el amanecer, y el departamento también sigue a merced de posibles nuevos incendios.





Reurbande el territorio para protegerse del fuego





A pesar de todos estos próximos esfuerzos, “La cicatriz será duradera”admite, porque “La biodiversidad ha recibido un golpe”. Muchos insectos, anfibios, reptiles o micromammipheres han perecido en las llamas. Las áreas conservadas por los bomberos serán tanques de biodiversidad, islas de colonización.









Más allá de la regeneración de los bosques, la planificación regional también tendrá que ser parte del posterior. Los especialistas citados por FranceInfo evocan notablemente el corte de pequeños pinos de Alepo en beneficio de los robles verdes, cuando estos árboles compiten, porque “El incendio va diez veces menos rápidamente en un bosque de robles que pines”. El NFB también se suplica la mezcla de parcelas, forestales, agrícolas o dedicadas a la cría para protegerse mejor del fuego, pero también facilita el acceso a los servicios de emergencia. “Planificación espacial, tendremos que hacerlo también a la luz de estos incendios, porque no es el último”, predice Stéphane Villarubias.