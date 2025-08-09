“La verdad eventualmente estallará”: cinco años después de la explosión del puerto de Beirut, los cercanos a las víctimas reclaman justicia

Publicado el 4 de agosto de 2025 a las 9:13 p.m.

actualizado el 5 de agosto de 2025 a las 9:30 a.m. Lectura: 2 min.







Las familias de las víctimas de la explosión mortal del puerto de Beirut reclamaron justicia este lunes 4 de agosto, con motivo del 5ᵉ aniversario del drama, en un momento en que el presidente libanés Joseph Aoun prometió procesar a los funcionarios.









El 4 de agosto de 2020, una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia devastó los distritos enteros de la capital libanesa, matando a más de 220 personas y 6.500 heridos.





Esta catástrofe, que se ha convertido en el símbolo de la cultura de la impunidad, fue desencadenada por un incendio en un almacén donde toneladas de nitrato de amonio se almacenaron con fertilizantes, a pesar de las repetidas advertencias a los más altos funcionarios.





“Es una herida abierta en los corazones de cada libanés”





Varios cientos de personas se manifestaron en la tarde en el aniversario de la explosión. Prucars mostró: “Sin compromiso de la justicia” o “El delito del 4 de agosto no es un accidente”.





Georgette Khoury, de 68 años, vino a honrar el recuerdo de tres de sus familiares. “Han pasado cinco años, pero tengo la impresión de que la explosión acaba de tener lugar. Es una herida abierta en los corazones de cada libanés”. “Reclamamos justicia, si no se hace aquí a continuación, estará allá arriba”ella agrega.









A pocos metros de distancia, Youssef Romanos, de 44 años, toma una foto de su vecino, una monja asesinada en la explosión. “Estamos esperando que la justicia haga su trabajo”dijo. “No traerá de vuelta a nuestros mártires, pero sería un alivio”.





“Ver actos”





En una pantalla grande, las caras y los nombres de las víctimas fueron proyectados para los aplausos de la multitud. “A cualquier funcionario político, de seguridad o judicial involucrado, decimos que la verdad eventualmente estallará”dijo en un discurso, el abogado Cécile Roukoz, hablando en nombre de las familias de las víctimas.









Por primera vez desde el desastre, varios ministros asistieron a las conmemoraciones, según Cécile Roukoz, incluido un ministro afiliado a Hezbolá, acusado de haber obstaculizado la investigación.





En un discurso muy crítico hacia el movimiento pro-iraní, William sustantivo, hermano de una de las víctimas, dijo que “La presencia de un ministro que representa a Hezbolá es positiva, siempre que esté acompañada por un compromiso real con la justicia”.





Las familias de las víctimas también dieron la bienvenida a las declaraciones de los líderes políticos, pero dijeron que esperaban “Ver actos”. Joseph Aoun dijo el lunes que el estado libanés era “Comprometido a revelar toda la verdad, independientemente de los obstáculos o las altas posiciones involucradas”.





Recuperaciones de encuestas desde el comienzo de 2025





Un primer juez responsable en 2020 de la investigación lanzó la toalla después de acusar al ex primer ministro, Hassan Diab y tres ex ministros.





El juez independiente Tarek Bizar había reanudado la investigación que a su vez había interrumpido en enero de 2023, enfrentando la hostilidad de una gran parte de la clase política, en particular de Hezbolá que lo acusó de imparcialidad, antes de ser procesado por insubordinación.













El magistrado espera una respuesta a las solicitudes de información enviada a varios países árabes y europeos, según este funcionario, en particular. El archivo, una vez finalizado, debe enviarse a la fiscalía para su opinión antes de posibles cargos, agregó.





“La justicia es nuestro derecho”lanzó a Paul Naggear a la multitud, quien perdió a su hija en la explosión. “Queremos una acusación sin demora: completa, global, final”. Human Rights Watch y Amnistía Internacional enfatizaron el lunes que “El camino hacia la justicia sigue siendo salpicado de desafíos políticos y judiciales”a pesar de la reanudación de la investigación.





El domingo, el Ministro de Cultura, Ghassan Salamé, dijo que los silos de trigo parcialmente colapsados y haber absorbido parte del aliento de la explosión se incluiría en una lista de edificios históricos. Las familias de las víctimas han exigido durante mucho tiempo su preservación como monumento.