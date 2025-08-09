Netanyahu solicita la ayuda del CICR, reunión de emergencia en las condiciones de la ONU, Hamas ... el punto de la situación





Después de la publicación desde el 31 de julio por el Hamas de tres videos que muestran dos rehenes en la Franja de Gaza, el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu, solicitó el domingo 3 de agosto, la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para proporcionar ” alimento “ Y “Tratamiento médico” a los cautivos. Mientras que el enclave palestino todavía se enfrenta a una grave crisis humanitaria, el movimiento islamista exigió a cambio la apertura de “Corredores humanitarios”. Paralelamente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el martes 5 de agosto en emergencia. Hacemos balance.





• Netanyahu exige alimentos y tratamiento médico para rehenes





Estos videos de dos rehenes, Rom Breslevski y Evyatar David, que se mostraron muy debilitados y la pérdida de peso, reavivaron en Israel el debate sobre la necesidad de llegar a un acuerdo lo antes posible para liberar a estos cautivos, eliminado durante el ataque sin precedentes en Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. Benyamin Netanyahouhouhou. “Velocidad con el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en nuestra región” y un “Solicite su participación para proporcionar alimentos a nuestros rehenes y proporcionarles tratamiento médico inmediato”dijo la oficina del primer ministro israelí.









De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 49 permanecen retenidas en Gaza, de las cuales 27 declaradas muertas por el ejército israelí, después de dos truces, habían permitido la liberación de otros.





En la red social X, la delegación regional del CICR ha expresado su “Edificio” Después de los recientes videos de rehenes, diciendo que esto “La situación desastrosa debe detenerse”. El ICRC rechazó cualquier otro comentario inmediato.





• “Sin tratamiento preferencial” para los rehenes, responde Hamas





Poco después, la rama armada de Hamas dijo que estaban listos para responder “Afirmativamente” a cualquier solicitud de CICR, pero requerido de antemano “La apertura de los corredores humanitarios (…) para el paso de alimentos y drogas” En la tira de Gaza.





“Las brigadas al-Qassam no privan deliberadamente a los prisioneros de comida, pero comen lo que nuestros luchadores y toda nuestra gente comen”apoya el movimiento, que advirtió: los rehenes “No recibirá ningún tratamiento preferencial siempre que el bloqueo y la política de hambruna continúen”.









Este fin de semana, el jefe del personal del ejército israelí Eyal Zamir advirtió que el “La pelea continuará sin respiro” Si no se lanzan los rehenes.





• El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el martes





Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, anunció esta reunión en las redes sociales. Dijo que el consejo iba “Reunirse este martes para una reunión de emergencia sobre la desastrosa situación de los rehenes en Gaza”.





• Los ex funcionarios de seguridad israelíes solicitan la ayuda de Trump





Casi 600 ex funcionarios del aparato de seguridad en Israel, incluidos varios ex cotages del Mossad (Servicio de Inteligencia Externa) y el Shin Bet (Servicio de Seguridad Interna), llamó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para presionar al primer ministro israelí Benyamin Netanyahu. “¡Detente la guerra en Gaza!” »»insta a esta carta del movimiento de “Comandantes para la seguridad de Israel”firmado por 550 ex líderes de espías, soldados, policía y diplomáticos y se hicieron públicos en la noche del domingo a lunes.





• El ejército israelí acusado de haber alcanzado el asiento de la media luna roja palestina





Israel, que ha estado rogando a los más de 2 millones de palestinos de Gaza desde el comienzo del conflicto, elevó el bloqueo humanitario total a fines de mayo que impuso a principios de marzo, pero el estado hebreo autoriza la entrada de cantidades limitadas de ayuda, considerado insuficiente por la ONU.





En el sur, cerca del centro de la controvertida fundación humanitaria de Gaza, (GHF), apoyada por Israel y los Estados Unidos, “Los soldados abrieron fuego contra la gente. Estaba allí, nadie era una amenaza”dijo un testigo, Jabr al-Sha’er, 31 años.









El ejército israelí dijo que no sabía “Víctimas después de disparos” en el área. Ella también indicó ” examinar “ Las acusaciones del rojo rojo palestino que dijo que uno de sus empleados había sido asesinado durante la noche de sábado a domingo en una huelga israelí que se dirigió al asiento de la organización en Khan Younès (sur). El CICR dijo “Consternado”exigiendo el ” respeto “ y el “Protección” personal humanitario.





En el territorio palestino, devastado por casi veintidós meses de guerra lanzados después de los ataques del 7 de octubre por Hamas en Israel y amenazado con “Hambruna generalizada” Según la ONU, la defensa civil reportó 26 personas asesinadas el domingo por tiros o bombardeos israelíes. Nueve de ellos esperaban ayuda en el sur cerca de un centro del GHF.





La evaluación de las represalias israelíes en los ataques del 7 de octubre superó el umbral de 60,000 muertes en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Hamas, considerado confiable por la ONU.