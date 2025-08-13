“La información no llega al consumidor lo suficiente”





Los recordatorios masivos de queso se iniciaron como precaución en agosto después del establecimiento de un vínculo con los casos de listeriosis identificados por las autoridades de la salud. Si “Sin contaminación de productos por Listeria”La bacteria en cuestión no se detectó, ya que el Ministerio de Agricultura garantiza este martes 13 de agosto, asociaciones, asociaciones denunció el tiempo de reacción entre la primera detección del 12 de junio de las bacterias y el retiro masivo de los productos lanzados a principios de esta semana.





Para Camille Dioz, directora de campaña de la ONG de defensa del consumidor de Foodwatch, la cadena de retiro y su comunicación deben ser revisadas.





¿Cómo se realiza la detección y el retiro de un producto?





Cabe señalar inmediatamente que las autoridades de la salud no pueden permitirse controlar todos los productos, por lo que las empresas y los distribuidores tienen la obligación de auto -control y evitar el estado cuando encuentra un defecto o contaminación. Por lo tanto, las empresas pueden hacer un recordatorio, pero este es el primer defecto en este sistema, ya que son jueces y fiestas, controlando sus productos y sancionándose con un recordatorio. Esto puede causar casos de conciencia al costo económico que esto representa. En junio, durante el primer retiro de los quesos de Chavegrand, fue un distribuidor, Carrefour, quien había hecho un informe. Para el retiro de agosto, los hospitales, en toda Francia, detectaron casos de listeriosis y los analizaron para averiguar si provenían de la misma tensión. Una encuesta de Salud Pública de Francia hizo posible aumentar la alimentación para encontrar los productos en cuestión. Y luego, obviamente, el consumidor puede hacer un informe él mismo.





¿Cómo pueden los consumidores aprender sobre estos recordatorios?





¿Alguna vez ha informado un producto en su vida que fue objeto de un recordatorio? ¡No, y estoy tan de cerca! Es cierto que con más de 2,000 recordatorios de alimentos por año, ya he consumido un producto retirado. El problema es que la información no llega al consumidor lo suficiente, y las marcas y distribuidores no ayudan. La comunicación realmente solo funciona durante los casos de escándalos de salud, gracias a la ola de medios, que también permite a los consumidores descubrir el sitio de retiro de conso. Por supuesto, algunas tiendas juegan el juego colgando carteles junto con los productos retirados del mercado, pero otras los registran en un cuaderno en la recepción por la que nadie holla. Finalmente, para que funcione, el consumidor tendría que verificar un recordatorio de consumo de todos sus productos antes de ponerlos en el refrigerador, pero no se escucha. Sabiendo que una gran parte de los productos retirados del mercado son productos procesados que no están destinados a mantenerse durante mucho tiempo, mientras que la persona es consciente de un recordatorio de que ha visto el póster durante sus próximas carreras, ya lo habrá consumido. Hoy, se les pide a las personas que sean proactivas, cuando no debería ser su responsabilidad, es la del estado y las que producen y ponen los productos en el mercado.









¿Cómo mejorar esta cadena de información?





Los distribuidores y las marcas deben comunicarse más. Uno puede imaginar que transmiten recordatorios en sus redes sociales, pero podemos ver que plantearía un problema de publicidad. También pienso en un sistema similar a lo que se hace en otros países europeos como Bélgica, Irlanda o Escocia, donde los consumidores pueden registrarse en sitios estatales para ser advertidos por correo electrónico o SMS en caso de recordatorios. Es necesario ir y buscar al consumidor directamente para advertirle. Es un tema de interés general y salud pública, y es esencial que esto vaya antes de los intereses económicos porque con casos como Listeria, las consecuencias pueden ser graves para el público sensible.





En un comunicado de prensa sobre el retiro de lotes de queso, estimó que “como de costumbre, estos recordatorios ocurren demasiado tarde cuando se hace el mal”. Para qué ?





Siempre tenemos el mismo escenario: cuando veo un recordatorio el 3 de enero para muchos 20 registros de Navidad, me digo a mí mismo. “Es muy práctico, se les ha comido”. Obviamente, no tengo evidencia de que haya una mala intención, pero tampoco puedo evitar pensar en ello y al consumidor. En el caso de Chavegrand, ya había habido un problema en junio. Y pienso en el escándalo de Kinder que tocó a Ferrero hace tres años: el retiro tuvo lugar justo antes de la Pascua, pero cuando nos rascamos, nos dimos cuenta de que las primeras alertas de las autoridades de salud datan de diciembre. A partir de ahí, obviamente, parece que los industriales no juegan el juego, y esto lleva a una pérdida de confianza en los consumidores.









¿Cómo presionar a las marcas y distribuidores?





En FoodWatch, pedimos una obligación de su parte de ser más proactivo en su comunicación y esto puede pasar por sanciones financieras. Este es otro problema del sistema actual: si mañana una empresa recuerda un producto, no necesariamente será castigado para tener algo potencialmente peligroso en el mercado. Tampoco hay castigo si recuerdas un producto demasiado tarde. Imagine una multa extremadamente fuerte, por ejemplo, 1 millón de euros por día entre el momento en que la compañía tiene el resultado de los análisis que muestran una contaminación de un producto y el momento en que hizo el retiro. Creo que sería mucho más rápido. La compañía debe ser sancionada tan pronto como no haya hecho todo lo que esté en su poder para evitar poner estos productos en el mercado. Y para aquellos que intentan esconder o retrasar un recordatorio, poner el polvo debajo de la alfombra, como desafortunadamente es a veces el caso en estos casos, la sanción debe ser tan fuerte que nunca lo volverá a hacer. Hoy, estas sanciones no existen.