Él es ” urgente “ de “cambiar escala” ante el calentamiento global. En su octavo informe publicado el 9 de julio, el Alto Consejo para el Clima (HCC) alerta sobre las políticas climáticas francesas que siguen “insuficiente »tanto sobre descarbonización como sobre adaptación.

Mientras Francia sufre su tercera ola de calor en 2026, con temperaturas que superan los 40°C y violentos incendios que azotan el sur de Francia, el HCC estima que, ante la “impactos del cambio climático (…) cada vez más peligroso »Francia “no está listo”. Y debe absolutamente “ (cambiar) de escala en la escala, alcance y velocidad de implementación de las acciones de adaptación » para afrontarlo.

Una década después del acuerdo de París de 2015, cuyo objetivo es contener el calentamiento global por debajo de 2°C y, si es posible, por debajo de 1,5°C, “primer progreso” fueron fabricados en Francia con un “inflexión” emisiones de gases de efecto invernadero, “pero esto es completamente insuficiente”estimó Jean-François Soussana, presidente del HCC.

“La probabilidad de contener el calentamiento por debajo de los 2°C sigue siendo baja”. ella permanece “Es posible (…) pero se requieren esfuerzos muy rápidos y mayores”añadió.

En 2025, las emisiones francesas de gases de efecto invernadero cayeron un 2,1%. “El ritmo debe acelerarse. Tendrá que al menos duplicarse en los próximos años, alcanzando así una media de más del 4% anual en 2026, 2027 y 2028”juzgó Diane Strauss, miembro del HCC. En el primer trimestre de 2026, las emisiones cayeron un 4,8%.

“ Nos adentramos en una playa peligrosa. (…) Nuestra infraestructura, nuestra planificación territorial, nuestros ecosistemas » y la gestión de “ Nuestras actividades económicas y prácticas socioculturales se desarrollaron o ampliaron en un clima que ya no existe. »subrayó Valérie Masson-Delmotte, una de las expertas independientes del HCC, durante una rueda de prensa el martes.

Climatóloga y exeditora del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, creado en 1988 por la ONU), también destacó la “brecha entre los esfuerzos de adaptación implementados concretamente y el fuerte aumento de las necesidades de adaptación en un clima que cambia rápidamente”ilustrado por las recientes olas de calor. “ La adaptación actual favorece respuestas tecnológicas incrementales, que abordan ciertos impactos al tiempo que agravan o transfieren riesgos a otros actores, lo que presenta un riesgo sistémico recurrente de mala adaptación.explicó, citando los ejemplos de retención de agua y aire acondicionado.

“Francia debe asumir sus responsabilidades (…) abandonando los combustibles fósiles y dejando de contribuir al calentamiento global de aquí a 2050”. Oro “La mera continuación de las políticas climáticas actuales no permitirá responder a estos desafíos”opina Jean-François Soussana.

Desde 2025, Francia cuenta con una estrategia energética y climática (SFEC), estructurada en torno al tercer Plan Nacional de adaptación al cambio climático (PNACC-3), el Programa Plurianual de Energía (PPE) y el proyecto de Estrategia Nacional Baja en Carbono (SNBC). Pero estos planes “no están respaldados por financiación que satisfaga las necesidades”estima el HCC, que lamenta “un debilitamiento de las políticas climáticas”particularmente en materia de agua con el proyecto de ley de emergencia agrícola o la artificialización de tierras. “Estos debilitamientos y retrocesos son advertencias serias”juez Sophie Dubuisson-Quellier, miembro del HCC y directora de investigación del CNRS.

Entre las 82 recomendaciones del HCC –a las que el gobierno debe responder en un plazo de seis meses– la organización recomienda, además de la prevención estructural, también financiar respuestas a corto plazo, como “la instalación de persianas, persianas, ventiladores de techo, pero también el papel de las redes de frío y de los aparatos fijos de aire acondicionado, favoreciendo las bombas de calor reversibles” o el fortalecimiento de “Marco regulatorio para la salud ocupacional”.

El HCC también recomienda mejores “garantizar las inversiones necesarias para la transición”en particular duplicando los destinados a la descarbonización y “cambiar el tamaño” el Fondo Verde para ayudar a las comunidades, y “alinear las políticas sectoriales con los objetivos climáticos”defendiendo la “sobriedad” en el transporte -moratoria sobre el aumento de la capacidad de los aeropuertos franceses- o en la agricultura.

La organización también pide una “transición justa” para no aumentar las desigualdades y “vulnerabilidades climáticas”considerando que determinadas ayudas como MaPrimeRenov’giec o el arrendamiento social “actualmente son insuficientes en comparación con las necesidades”según Diane Strauss.