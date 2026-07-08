A estas alturas del torneo, ya nada parece capaz de sorprender, entre la puerta Balogun, los insultos racistas de un senador paraguayo hacia Kylian Mbappé o la estúpida y ridícula lesión de un jugador inglés que celebraba una victoria. Y aún así. El martes, Argentina resucitó contra Egipto (3-2), el FBI se invitó a intervenir en los asuntos de su federación y el debate sobre el arbitraje se reanudó con fuerza. Mientras tanto, el primer ministro canadiense intenta reclutar al atacante noruego, Erling Haaland. Un día como cualquier otro, o casi

Les huitièmes de finale sont désormais terminés. A pocas horas de la increíble remontada de Argentina, Suiza consiguió el último billete a cuartos al eliminar a Colombia en penales tras 120 minutos de juego cerrados y asfixiantes. Les Helvètes auront desormais la lourde tâche de desafiar a un tal Lionel Messi en la noche de Samedi à dimanche. Antes de eso, la Francia retrouvera le Maroc jeudi 9 juillet à Foxborough. Sobre el papel, el fútbol está recuperando sus derechos. Mais avec esta Coupe du Monde, on se gardera bien de faire un pronostic.

A doce minutos del final del tiempo reglamentario, la Albiceleste (apodo de la selección argentina) solo tenía un 0,6% de posibilidades de clasificar según Opta. Egipto perdió 2-0, Lionel Messi recibió un penalti y los campeones del mundo parecen haber sufrido un fiasco histórico.

Entonces el partido se volvió irracional. Christian Romero redujo distancias en el minuto 79, Messi igualó con una suntuosa media volea en el minuto 84, antes de que Enzo Fernández liberara a todo un país en el tiempo añadido (90+2). “Es una locura lo que hizo este grupo”resumió Messi tras el encuentro. Es difícil demostrar que está equivocado. Tres peros en tres minutos y una calificación arrachée: este argentino continúa à croire à son rêve de doublé.

Al Mundial le encantan las simetrías absurdas. Mardi, François Letexier, árbitro francés, était au sifflet d’Argentine-Egypte. Jeudi, Facundo Tello, árbitro argentino, dirigente Francia-Marruecos avec quatre autres officiels argentins autour de lui. De quoi ofrece un nuevo terreno de juegos con sopas, en un mundo que n’en manque déjà pas, nous y reviendrons.

“Ni justo ni equitativo” “¡Felicitaciones a Argentina por el Mundial! ¡Torneo amañado! » La federación egipcia incluso ha presentado una denuncia ante la FIFA para solicitar que el árbitro francés ya no dirija ningún partido del torneo.

El FBI se invita al Mundial de Argentina. Como si la milagrosa clasificación y la polémica arbitral no fueran suficientes, la federación argentina se encuentra ahora en la mira de las autoridades estadounidenses.

Según “La Nación”, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a recabar testimonios sobre las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos. Los investigadores tratarán especialmente de comprender el recorrido de varios cientos de millones de dólares que pasan por el sistema bancario estadounidense, con posibles sospechas de fraude bancario o blanqueo de dinero.

Aucune infraction n’a été retenue à ce stade et aucune mise en accusation n’a été prononcée. Pero ver al FBI investigar las cuentas de la federación argentina en plena Copa del Mundo ya es suficiente para darle al asunto un sabor muy americano. Una vez más.

Canadá intenta ofrecerse… Erling Haaland.

Al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara y de la firma de un acuerdo sobre la compra de submarinos alemanes por parte de Canadá, el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunió con su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, y con el canciller alemán, Friedrich Merz. Después de discutir temas mucho más serios, en particular la importancia de las relaciones diplomáticas entre Canadá y Noruega, Mark Carney introdujo una propuesta mucho más ambiciosa: bromeó.

“No está a la venta.”

Nike habría obligado a Ronaldo a jugar la final de 1998, a pesar de su ataque epiléptico. Los árbitros habrían llevado a Corea del Sur a la semifinal en 2002. Los países anfitriones se habrían beneficiado de un sorteo a medida en 2026. Y Lionel Messi estaría protegido por los árbitros para ofrecerse una última epopeya mundial. Bienvenidos al Mundial Paralelo.

En un artículo tan divertido como informativo, The Athletic, un servicio del New York Times, revisita estas grandes leyendas paralelas que acompañan cada Mundial. Algunas se basan en decisiones arbitrales controvertidas, como la que enfureció a Italia contra Corea del Sur en 2002. Otras nacieron de coincidencias inquietantes o de simples intuiciones transformadas en certezas por millones de seguidores. Peu importa qu’elles soient vraies ou non, elles finissent souvent par entrer dans le folklore du Mondial.

La edición de 2026 ofrece un terreno particularmente fértil. Los medios de comunicación citan en particular las sospechas en torno al sorteo de los países anfitriones, los debates sobre determinadas decisiones arbitrales relativas a la Argentina de Lionel Messi o incluso el asunto Balogun. Porque cuando un presidente estadounidense llama personalmente a Gianni Infantino para impugnar una tarjeta roja y posteriormente se levanta la sanción, los fanáticos de las teorías de la conspiración ya no necesitan ni siquiera ser imaginativos.

Europa vigente en cuartos de final. El pasado sábado, al inicio de los octavos de final, el continente americano parecía vencedor en este Mundial en casa: 7 de los 16 equipos presentes se clasificaron, tantos como los representantes de una Europa que había perdido a grandes nombres en el camino, entre ellos Alemania. En los cuartos de final, América quedó desilusionada: los tres organizadores (Canadá, Estados Unidos, México) se quedaron en el camino, el Brasil de Neymar fue dominado por Noruega, Paraguay no logró eliminar a los Bleus y Colombia perdió los dientes ante Suiza en los penaltis. De las ocho últimas selecciones en liza: 6 son europeas, contra una sudamericana, la argentina campeona del mundo, y una africana, Marruecos, rival de los Bleus el jueves por la noche, que ya estaban presentes en esta fase de la competición en 2022.

Un último dato: la racha más larga (en curso) de presencia en cuartos de final pertenece a Francia, que llegó a esta fase de la competición por cuarta vez consecutiva después de 2014 (eliminada en cuartos de final por Alemania), 2018 (campeona del mundo) y 2022 (finalista). Todavía con Didier Deschamps en el banquillo.