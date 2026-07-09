“Ni cóctel, ni celebración”: la derecha furiosa por un evento en torno a la ley sobre el fin de la vida, el ministro anuncia un aplazamiento

Una carta del Consejo Económico, Social y Ambiental enviada a sus miembros provocó un revuelo en las filas de la derecha. El CESE y el Ministerio de Relaciones con el Parlamento organizaron el 15 de julio, pocas horas después de la votación final sobre el proyecto de ley sobre muerte asistida en la Asamblea Nacional, un evento al que están invitados los ponentes de las propuestas legislativas que aparecen en el texto, así como los miembros de la convención de ciudadanos sobre el final de la vida. Esta misma convención de ciudadanos que había desarrollado en 2023 65 propuestas que permitían, en particular, respetar los deseos del paciente.

En la tarjeta de invitación, el CESE menciona “ un cóctel de celebración ” En “ el contexto de la adopción de la ley relativa a la asistencia a la muerte “. Términos que hicieron salir de sus bisagras a varios diputados de LR, también opuestos al texto, como Bruno Retailleau o Philippe Juvin. “ “Morir con dignidad”: ¿pero dónde está la dignidad cuando celebramos con champán una ley que afecta al sufrimiento y a la muerte de los más frágiles? ¡No estamos en un partido de fútbol! » se sintió ofendido por el jefe de los republicanos, cuando el médico Philippe Juvin estimó que “ La gravedad del tema y la preocupación que suscita requieren moderación. “. “ No “celebramos” un texto que toca la muerte », contesta en X, pidiendo la cancelación de la velada.

Ante este clamor, Laurent Panifous, Ministro responsable de las Relaciones con el Parlamento, cuya invitación tenía un tono más sobrio al evocar un simple “ recepción “, primero intentó demorar asegurando que no” nunca ha sido una pregunta » de un “ cóctel ” o ” celebración “. “ Tengo demasiado respeto por el trabajo parlamentario, por las diferentes sensibilidades sobre un texto que cuestiona nuestras convicciones más profundas para organizar un cóctel o una celebración. », todavía defiende.

Cerca de “Fígaro”, el entorno del ministro evoca una formulación “ torpe » del CESE y afirma que se trata más bien de “ un momento de debate después de la votación “. Laurent Panifous finalmente anunció el X este jueves 9 de julio que el evento en cuestión fue pospuesto “ para eliminar cualquier ambigüedad “.

Hasta entonces, continúa la vía parlamentaria del proyecto de ley sobre el fin de la vida útil. El Senado, dominado por la derecha, negó por tercera y última vez el derecho a la muerte asistida. Por tanto, la última palabra recaerá en la Asamblea, que está mayoritariamente a favor del texto. Sin embargo, la batalla podría continuar: el presidente del Senado, Gérard Larcher, anunció que quería llevar el asunto al Consejo Constitucional si el gobierno no renunciaba a la votación prevista para el 15 de julio.