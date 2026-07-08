En el Reino Unido, Nigel Farage provoca unas elecciones legislativas parciales y se encuentra ante un candidato… con cara de basura

Escapar de un escándalo financiero provocando una elección legislativa parcial y encontrarse opuesto a un candidato con cara de basura. Esto es lo que le está sucediendo al líder del partido de extrema derecha reformista del Reino Unido, Nigel Farage, que renunció a su escaño como diputado el martes 7 de julio.

La maniobra pretende salir de un caso de donaciones de ricos partidarios no declarados, dando a sus votantes la posibilidad de reelegirlo, dándole así legitimidad democrática. Un circo político en el que los principales partidos que boicotearon la votación no quisieron involucrarse, dejando espacio para un candidato fantasioso llamado “Conde Binface”.

Desde hace varias semanas, el ex testaferro del Brexit está en crisis, luchando por explicar por qué no declaró grandes sumas donadas por partidarios adinerados poco antes de su elección como diputado en julio de 2024. Está siendo investigado por el policía responsable de la ética de los parlamentarios en relación con una donación de cinco millones de libras (5,7 millones de euros) realizada por un multimillonario que construyó su fortuna gracias a las criptomonedas, Christopher Harborne. Los nuevos diputados deben declarar cualquier dinero recibido en los 12 meses anteriores a su elección, a menos que se considere que no está vinculado a actividades políticas.

Nigel Farage también sugirió en su discurso que era objeto de una nueva investigación, tras las revelaciones del “Sunday Times” de este fin de semana. Este periódico reveló que no había declarado haberse beneficiado de servicios de seguridad, alojamiento y soporte para su comunicación en las redes sociales, financiados por otro especialista en criptomonedas, George Cottrell. Estos casos se suman a otras acusaciones sobre errores en la presentación de informes sobre sus intereses en propiedades del Reino Unido.

La investigación en curso lo puso en riesgo de ser suspendido como miembro de la Cámara de los Comunes, lo que podría haber dado lugar a la celebración de elecciones parciales legislativas en su circunscripción. Por lo tanto, Nigel Farage decidió adelantarse a este riesgo: “Renunciaré a mi mandato como diputado por Clacton-on-Sea (sureste de Inglaterra, nota del editor), lo que provocará elecciones parciales, (…) y me presentaré a estas elecciones parciales”reveló en un comunicado en vídeo. “El pueblo de Clacton debe ser juez de mis acciones”insistió, acusando a los medios y a sus oponentes políticos de atacarlo.

El escándalo podría afectar más a su partido. “Una serie de transacciones que involucraron a altos funcionarios de Reform UK y donaciones de partidos llevaron a los banqueros a denunciar sospechas de lavado de dinero a la Agencia Nacional contra el Crimen”reveló este miércoles 8 de julio una investigación del “Guardian”.

El primer ministro dimisionario, Keir Starmer, calificó el anuncio de Nigel Farage como un “maniobra desesperada”mientras que el portavoz laborista Andy Burnham, candidato a sucederlo en Downing Street, se burló de un “truco de comunicación destinado a desviar la atención de acusaciones graves”. Los laboristas han dicho que no presentarán ningún candidato para estas elecciones, al igual que los Verdes.

El líder conservador de la oposición, Kemi Badenoch, hizo lo mismo y pidió a Nigel Farage que “responder preguntas” en lugar de provocar una elección “impulsado por el ego”. El líder del Partido Liberal Democrático, Ed Davey, pidió a todos los partidos políticos que se nieguen a participar en estas elecciones parciales. Incluso el grupo de extrema derecha Restore Britain está boicoteando la votación.

Este miércoles, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, anunció que aceptaba la dimisión de Farage. “Esto es una farsa y una distracción desesperada, y la gente de Clacton merece algo mejor que esto.escribió en X. Pero si quiere pasar el verano discutiendo con un cubo de basura, no lo detendré. »

Actualmente, sólo un candidato se posiciona contra Nigel Farage: “Conde Binface” (“Count Binface” en francés), interpretado por el actor Jon Harvey, muy conocido entre los británicos por su cara de basura, su capa larga, su traje metálico y su programa disparatado. Su firma en la red X donde cuenta con más de 200.000 suscriptores: “Político espacial. Candidato potencial para las elecciones parlamentarias parciales de Clacton-On-Sea. Sane ». “De camino a Clacton”escribió en esta plataforma el martes.

Pero en una entrevista este miércoles por la mañana en la BBC, admitió que probablemente no ganaría la votación. “¡Pero ya sabes, mi papel es celebrar y defender las maravillas de la democracia británica! »exclamó. Sobre el hecho de que los principales partidos no presentan candidato, cuestionó: ¿Tienen miedo del viejo Binny o creen que Nigel está tramando algún truco? »

“Conde Binface” Este no es su primer intento. Ya se presentó en junio a las elecciones legislativas parciales en Makerfield, en el norte de Inglaterra, ganadas por el laborista Andy Burnham, probable sucesor del primer ministro dimisionario Keir Starmer. En particular, se enfrentó al conservador Rishi Sunak, entonces Primer Ministro, en su circunscripción en julio de 2024, así como a Boris Johnson en 2019. Durante las elecciones de Makerfield, incluyó varias promesas en su programa: “Reduciré tus impuestos y aumentaré los de los demás”, “WiFi en los trenes. Y también trenes que funcionan ». Obtuvo 95 votos, o el 0,21% de los votos.