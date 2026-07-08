Marine Le Pen condenada pero candidata presidencial: las respuestas a las preguntas que usted se hace

Dos salas, dos ambientes. Marine Le Pen comenzó su jornada el 7 de julio en el Tribunal de Apelación de París, donde el tribunal la declaró culpable de malversación de fondos públicos en el asunto de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (que se convirtió en Agrupación Nacional, RN en 2018). Esta es la segunda vez, después de la misma decisión en primera instancia. Sólo cambian las sanciones: la líder de extrema derecha ve reducida su pena de inelegibilidad a quince meses… ya cumplida. Legalmente, puede ser candidata en 2027.

Por la tarde, el diputado de Paso de Calais acudió a las 20.00 horas. noticias sobre TF1. Allí formalizó su candidatura a las elecciones presidenciales, tras haber anunciado que recurriría ante el Tribunal de Casación. Un nuevo recurso para defender su inocencia, afirma, que también le permite suspender su pena de prisión de un año, modificable bajo un brazalete electrónico. Liberado, al menos por un tiempo, de todas las limitaciones legales, el “candidato condenado” se lanza por cuarta vez a atacar el Elíseo.

El mito del “fénix” erigido por la extrema derecha no debería eclipsar el hecho de que Marine Le Pen fue efectivamente declarada culpable por un segundo tribunal. Recordemos que, como en primera instancia, Marine Le Pen fue juzgada, como ex presidenta del partido, por complicidad en malversación de fondos públicos, pero también fue acusada, como ex eurodiputada, de los contratos de cuatro de sus ex asistentes. Estos últimos eran pagados durante distintos períodos por los eurodiputados del Frente Nacional gracias a sobres europeos de dinero público, pero en realidad trabajaban para el partido.

En una sentencia de 341 páginas, el tribunal de apelación señala que “está probada la gravedad objetiva de los hechos”teniendo en cuenta, en particular, el número de años (más de once años) y el importe de las sumas malversadas (más de 2,8 millones de euros). “Son especialmente graves, porque son cometidos por funcionarios electos, encargados del interés general, de quienes se espera imparcialidad, probidad y total ejemplaridad”podemos leer en los extractos de la sentencia publicados por “Le Monde”. El Tribunal de Apelación, sin embargo, señala “falta de enriquecimiento personal”desvíos “destinado a aliviar las dificultades financieras que enfrenta el Frente Nacional”.

En este contexto, Marine Le Pen está “Declarado culpable de malversación de fondos públicos. (…) y complicidad en malversación de fondos públicos” como ex presidente del FN. El tribunal precisa que los elegidos “decidido solo” dentro del partido y que “si no está en el origen del modo de desviación establecido (por Jean-Marie Le Pen, nota del editor)ella se adhirió a él y lo perpetuó”. Más : “Su comportamiento socavó necesariamente la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, en el buen funcionamiento del sistema electoral y en el proceso democrático, y pone en duda su capacidad para ejercer un mandato electivo y respetar todos sus deberes, siendo el primero el de respetar la ley. »

En primera instancia, el 31 de marzo de 2025, Marine Le Pen fue condenada a cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata. Esto significa que la sentencia se ejecuta desde entonces, hace poco más de quince meses. En apelación, el tribunal dictó una sentencia de cuarenta y cinco meses de inhabilitación, incluidos treinta meses de suspensión. Quedan firmes quince meses… que es exactamente el tiempo ya cumplido.

Esto no es una coincidencia. En su sentencia, el tribunal dictaminó que “la ejecución de la pena adicional de inelegibilidad ya ha reparado el ataque a la probidad en una medida compatible con las garantías fundamentales reconocidas al ciudadano”. Su elección de permanecer allí tiene como objetivo no llevar “socavando el principio de libertad de candidatura, condición esencial para una expresión verdaderamente democrática del sufragio universal”. Por tanto, el tribunal pretende dejar a los ciudadanos la elección de votar o no por Marine Le Pen en 2027.

En cuanto a la pena de prisión, el tribunal convalidó la de la sentencia de primera instancia, es decir, tres años de prisión, dos de los cuales fueron suspendidos. A “aplicación justa y proporcionada de la ley (…) para prevenir la reincidencia respetando los intereses de la víctima”está escrito en la sentencia.

El año cerrado se puede equipar con una pulsera electrónica. Una disposición permitida por la ley Taubira aprobada por el gobierno socialista en 2014, a la que se opuso la extrema derecha. Por lo tanto, como cualquier litigante, Marine Le Pen debe acudir ante un juez de ejecución de sentencia para organizar los doce meses bajo restricciones en estos movimientos… Sólo que esto sin contar con el recurso de casación.

Se trata de un nuevo procedimiento que pretende, afirma Marine Le Pen, demostrar su “inocencia” esperando una decisión que le fuera favorable. “Quiero seguir las vías de recurso que me ofrecen para poder defender mi inocencia”declaró en TF1. Este recurso también tiene una ventaja: suspender las penas dictadas en su contra, incluido el uso de la pulsera electrónica. De este modo podrá llevar a cabo su campaña presidencial con total libertad y sin extraviarse, habiendo declarado públicamente que se negaría a ser candidata si sus viajes estuvieran legalmente restringidos.

Este recurso, sin embargo, suscita una pregunta planteada por varios juristas: ¿no será condenada a las penas dictadas en primera instancia a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Casación? Esta interpretación se basa en la jurisprudencia de 1993 relativa a la suspensión de la libertad condicional. Trasladarlo a la pena de inhabilitación de Marine Le Pen “no es obvio”juzgó el abogado Didier Rebut a “Le Monde”. Una duda que no debería resolverse antes de la validación de los candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Constitucional.

Lanzada oficialmente en la carrera por el Elíseo, Marine Le Pen está ahora en campaña. Un estatus que no la convierte en una candidata como los demás, algo que, por supuesto, sus oponentes no dejaron de señalar. El jefe del Renaissance Gabriel Attal identificó así el “dimensión moral” en esta situación donde “Un líder político condenado dos veces a prisión por malversación de fondos públicos elige ser candidato en las elecciones presidenciales”.

En el plano judicial, Marine Le Pen siempre tendrá una espada de Damocles colgando sobre su cabeza. De hecho, si el Tribunal de Casación no invalida su condena, la sentencia dictada en apelación volverá a ser pertinente. Y si la decisión se produce antes de las elecciones presidenciales, como anunció el tribunal en un comunicado de prensa de este miércoles 8 de julio, la líder de extrema derecha podría encontrarse bajo un brazalete electrónico el día de las elecciones… Una amenaza que el campo RN pone en perspectiva destacando los retrasos judiciales. Después de haber exigido en cuerpo y alma –y obtenido– que el juicio de apelación se desarrolle rápidamente, Marine Le Pen espera esta vez que el Tribunal de Casación se tome su tiempo antes de pronunciarse.