Donald Trump anuncia el fin del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y se reanudan los bombardeos

De nuevo. Irán llevó a cabo ataques en Kuwait y Bahréin este miércoles 8 de julio en respuesta a los ataques estadounidenses en su territorio. Una tensión renovada se produce cuando se organiza desde el sábado un funeral nacional de seis días de duración en homenaje al Guía Supremo Ali Jamenei, asesinado el primer día de la guerra por ataques israelíes-estadounidenses.

¿Ataques que debilitan gravemente – o incluso detienen? – el alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento celebrado el 17 de junio entre Teherán y Washington, que sin embargo estipula la sentencia “ inmediato y permanente » operaciones militares y la reanudación del tráfico en el Estrecho de Ormuz. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles en Ankara que el alto el fuego con Irán había “terminado” y calificó a los iraníes de “mentirosos”.

“ En lo que a mí respecta, se acabó. (…) es simplemente una perdida de tiempo negociar con ellos, son unos mentirosos “, dijo, cuando se le preguntó sobre el alto el fuego con Irán, al que describió como un país ” enfermo “.

Detonaciones” fuerte » se escucharon en el norte del Estado insular del Golfo, afirmó este periodista, después de que Irán dijera que había atacado bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein en respuesta a ataques estadounidenses en su territorio, tras los disparos iraníes contra barcos en el Estrecho de Ormuz.

“En represalia por la agresión del enemigo estadounidense” contra iran “y violación del acuerdo”, “Drones del ejército atacaron a las fuerzas enemigas estadounidenses ubicadas en la base Cheikh Isa”declaró el ejército iraní en un comunicado transmitido por la agencia oficial Irna, poco después de que se oyeran explosiones en Bahréin.

Irán afirmó más temprano esa noche que había atacado 85 instalaciones estadounidenses en Kuwait y Bahrein. “ Como primera respuesta » a los ataques de los Estados Unidos ya, « Armada y Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones, atacando 85 instalaciones militares estratégicas de EE. UU. » y derribar un dron MQ-9, indica un comunicado de prensa difundido por la televisión oficial Irib.

El último ataque iraní del que ha informado Bahréin se remonta al 28 de junio, cuando el pequeño Estado anunció que había interceptado drones y misiles.

Tres barcos fueron atacados en 24 horas en el Estrecho de Ormuz, informó el martes la agencia británica de seguridad marítima UKMTO. Qatar y Arabia Saudita culparon a Irán de dos de los ataques. En los tres casos, la agencia dijo que no hubo heridos ni daños ambientales.

Este texto prevé, en particular, la reapertura del estrecho de Ormuz –a través del cual normalmente transita el 20% del crudo y del GNL del mundo y cuyo cierre por parte de Teherán había provocado la flaqueza de la economía mundial y el aumento de los precios–, así como el levantamiento de las sanciones estadounidenses al petróleo iraní.

Pero Irán repite, a pesar de la oposición de Estados Unidos, que no se volverá a la situación de antes de la guerra, cuando el paso por el estrecho era libre, y amenaza a los barcos que intentan eludir la única ruta que ha autorizado a lo largo de sus costas.

En respuesta a estos ataques, Estados Unidos atacó más de 80 objetivos en el proceso. Irán, donde los medios informaron sobre explosiones el martes en lugares cercanos al Estrecho de Ormuz, advirtió inmediatamente a Estados Unidos contra esto “ incumplimiento » del memorando de entendimiento, advirtiendo que “ tomaría medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional ”, en un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Huelgas “ absolutamente necesario » para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “ Cuando hay un alto el fuego e Irán lo viola casi abiertamente, vimos lo que pasó ayer con los barcos que fueron atacados “, declaró a la prensa el segundo día de una cumbre de la OTAN en Ankara.

Washington restableció las sanciones económicas al petróleo iraní después de los ataques a los barcos. Los dos bandos se acusan mutuamente de violar su memorando de entendimiento, firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán.