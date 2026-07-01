Fin de la APL para estudiantes no europeos y no becados, entrada en vigor de la nueva baja por nacimiento, subida del precio del gas… Cuando comienza el mes de julio y se acerca una nueva ola de calor, entran en vigor varias medidas.

• Licencia adicional por nacimiento

Buenas noticias para los padres. A partir de este miércoles 1ejem En julio, podrán beneficiarse de un permiso adicional por nacimiento en virtud de la ley de financiación de la Seguridad Social para 2026. Durante uno o dos meses, cada progenitor recibirá una compensación de hasta el 70% de su salario neto el primer mes y el 60% el segundo, para poder disfrutar un poco más de su recién nacido.

Debe disfrutarse después de las bajas existentes (baja de maternidad de dieciséis semanas, baja de paternidad de cuatro semanas, etc.) de forma simultánea o alternada. Para beneficiarse de él, los solicitantes deben ser padres de un niño nacido de 1ejem Enero de 2026. Los padres podrán disfrutar de esta licencia adicional en un plazo máximo de nueve meses desde la llegada del infante.

• Nuevo arancel aduanero europeo para paquetes pequeños

Shein, Temu y AliExpress vuelven a estar en el punto de mira de Bruselas. Todos los paquetes pequeños por valor inferior a 150 euros que entren en la Unión Europea desde un país no perteneciente a la UE estarán sujetos a un impuesto de 3 euros. En febrero pasado, el gobierno francés ya había aplicado un impuesto de 2 euros a los paquetes pequeños, pero lo había suspendido porque había sido eludido masivamente desde su introducción en marzo.

• Aumento del precio del gas

En el ámbito energético, malas noticias para los consumidores de gas. Todos los hogares cuyo precio de abono esté indexado verán incrementada su factura un 7,4%, o 2,70 euros más de media en julio según la Comisión Reguladora de Energía. Este aumento está relacionado con el aumento de los precios en el mercado de esta energía fósil, en un contexto en el que la guerra en Oriente Medio continúa haciendo estragos.

• Eliminación de APL para ciertos estudiantes extranjeros

A partir de este miércoles 1ejem En julio, cerca de 100.000 estudiantes no europeos sin becas en Francia ya no tendrán derecho a la ayuda personalizada a la vivienda (APL). Esta reforma, adoptada como parte de la ley de finanzas 2026, fue publicada este domingo en el “Diario Oficial”. Por otro lado, los estudiantes que realicen prácticas o trabajen en una actividad profesional paralela a sus estudios de al menos una hora semanal seguirán beneficiándose de la ayuda para la vivienda.