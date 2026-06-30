“Citizen Vigilante”: ¿por qué la película de Uwe Boll transmitida por Elon Musk sobre X está causando polémica?

Xenofobia, falsedades flagrantes y complacencia con la justicia privada: estos son los ingredientes tóxicos de este “thriller” alemán-americano publicado el 19 de junio que agita a la extrema derecha en todo el mundo. Inicialmente titulada “El caballero de la noche” antes de que el departamento legal de Warner Bros. golpeara la mesa con el puño, para proteger al Batman de Christopher Nolan que lleva el mismo título, “Citizen Vigilante” tiene muchas luces rojas.

Basada libremente en el clásico de los años 70 “Un vigilante en la ciudad”, protagonizada por Charles Bronson, la película ambientada en Zagreb, Croacia, sigue a Sanders. Este ex soldado estadounidense convertido en empresario se ha fijado una misión: localizar y “masacre” criminales (principalmente de origen inmigrante), así como jueces supuestamente corruptos en el corazón de una ciudad europea ficticia. Prueba, por si acaso, de las intenciones políticas del proyecto, el largometraje finaliza con un mensaje dedicado “a las miles de víctimas de violaciones y asesinatos en Europa que han sido traicionadas por el sistema de justicia”.

La escena final, de increíble ultraviolencia, lleva aún más la abyección. Vemos al “héroe” ejecutando a sangre fría a toda una familia, con el pretexto de que uno de sus miembros está acusado de violar a una niña. Antes de acribillarlos a balazos, el personaje interpretado por Armie Hammer les dice: “Creo que viniste con tu sistema de valores arcaico y tu apego a la religión más que a la democracia”. Un ataque apenas disimulado al Islam, reivindicado por el director alemán Uwe Boll. Este último afirma sin pestañear que esta secuencia “ilustra una realidad (…) : La inmigración masiva, principalmente procedente de países islamistas, ha comprometido gravemente la seguridad en Alemania ».

Uwe Boll es considerado unánimemente, o casi, por la crítica como uno de los peores directores de la historia del cine. A este gran veterano de adaptaciones fallidas de videojuegos y desastres financieros le debemos purgas memorables como “Postal”, “BloodRayne” e incluso “House of the Dead”.

Más allá de su nulidad técnica, Uwe Boll no es ajeno a la infamia. Todavía recordamos con disgusto su reconstrucción voyerista de Auschwitz en 2011. Con “Citizen Vigilante” da un nuevo paso hacia la indigencia ideológica. Y las críticas fueron despiadadas: si la revista “Variety” menciona un largometraje” increíblemente malo », “The National Review”, aunque clasificado de derecha, critica a un “Fantasía jacobina disfrazada de eslogan de extrema derecha”. La revista francesa “Télérama” describe el largometraje como“Equivalente fílmico de un charco de vómito”.

Para llevar a cabo este repugnante proyecto necesitábamos un actor excluido de los circuitos tradicionales y sin nada que perder. Está hecho con Armie Hammer. Revelado en 2010 por “The Social Network”, luego instalado como actor cortejado (“J. Edgar”, “Call Me By Your Name”), el actor vio su carrera en Hollywood destrozada en 2021 tras la denuncia de violación de una mujer de 24 años y acusaciones de violencia sexual y fetichismo caníbal.

Armie Hammer fue revelada en la película “The Social Network” antes de desempeñar un papel secundario en “Call Me By Your Name”. Luego fue objeto de varias acusaciones de violencia sexual en 2021. INTERFOTO EE.UU./SIPA

Aunque el fiscal de Los Ángeles retiró los cargos por falta de pruebas en 2023, Armie Hammer tiene fama de paria. Verlo regresar a la pantalla disfrazado de justiciero sanguinario eliminando minorías y personas acusadas de violación parece un intento de redención tan cínico como provocador.

Si la película podría (y debería) haber caído en el olvido de las producciones de segunda categoría, se benefició de la inestimable atención de Elon Musk. El que se convirtió en el primer multimillonario de la historia optó por transmitir la película gratis durante 48 horas (viernes 28 de junio y sábado 29 de junio) en su cuenta X, seguido por 240 millones de suscriptores.

Resultado: más de 24 millones de visualizaciones para esta película que eleva las escenas de linchamientos al rango de contenido viral. Aprovechando este éxito de audiencia en las redes sociales, Uwe Boll ya se sube a la ola y dice que está preparando una secuela: “Sigue viendo “Citizen Vigilante” y pronto podremos comenzar a filmar la segunda parte”.

El contenido xenófobo de la película provocó inmediatamente indignación en Alemania. Hay que decir que el escenario está inspirado en una noticia real y sensible ocurrida en Hamburgo en 2016: la violación en grupo de una niña de 14 años. La FSK, el organismo regulador del cine alemán, se negó categóricamente a clasificar la película, lo que provocó su prohibición de facto en el territorio, ya sea en salas de cine o en DVD. “Contraté a un abogado para impugnar esta medida, pero perdimos por seis votos a dos, alegando que la película incitaba a la violencia contra los migrantes”se lamentó Uwe Boll en “The Telegraph”. Si bien la película está disponible en Suiza y Austria, según su director, no está prevista su estreno en el Reino Unido y en Francia se queda privada de las salas por falta de distribuidor.

Esto no impidió que la promoción de la película fuera retomada al unísono en las redes sociales por grandes figuras de la extrema derecha o del ámbito fascista francés: desde el nostálgico de Pétain Thomas Joly (presidente del Partido de Francia) hasta el activista supremacista Daniel Conversano, pasando por el streamer Psyhodelik.

Este cordón sanitario europeo no impidió que la película encontrara audiencia al otro lado del Atlántico (entre las más vistas en Amazon), donde la absoluta libertad de expresión y las obsesiones de seguridad de la era Trump proporcionan un terreno fértil para este tipo de propaganda.