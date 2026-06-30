Ola de calor llega a Estados Unidos, un trumpista saborea la eliminación de Irán: el boletín Trump del Mundial

Primeras eliminaciones y ya sorpresas. Alemania fue eliminada en los penaltis por Paraguay (que declaró día festivo para celebrar la victoria), al igual que Holanda por Marruecos. Sin embargo, los holandeses siguen invictos en un partido de la Copa del Mundo desde… 2010. De hecho, siempre son eliminados en los penaltis. El perdedor.

La derrota de los alemanes podría, sin embargo, ser una buena noticia para nuestros ‘bleus’ que, en caso de ganar contra Suecia este martes 30 de junio (23 horas), se enfrentarán a la selección paraguaya, más asequible sobre el papel. Un enfrentamiento que ya tuvo lugar durante los octavos de final de un Mundial. Pero si, recordad, fue en 1998, victoria por 1-0 en la prórroga, ¡gol de Laurent Blanc! Antes de soñar con una nueva epopeya, esperemos superar los octavos de final a diferencia de nuestros vecinos. “Vamos Fraaaance Team, creemos en ello, confiamos en ti”como cantó Palmashow en 2013. Con eso, aquí tienes los principales datos para recordar de las últimas 24 horas.

La ola de calor llega a Estados Unidos. “Una ola de calor récord y peligrosa se extenderá esta semana por los dos tercios orientales del país”advirtieron los servicios meteorológicos estadounidenses. Se esperan temperaturas superiores a los 30°C y, combinado con una alta humedad, el calor sentido podría alcanzar entre 40 y 46°C en algunos lugares. Nuestros azules podrían sufrir durante el partido de este martes por la tarde – se esperan unos 30°C – y especialmente el próximo sábado previsto en caso de clasificación: se anuncian 39°C, se sienten 42°C, con riesgo de tormentas. Con el probable regreso de la ola de calor en Francia, ¡podremos sudar con ellos! Bromeamos, bromeamos, pero cuídate y cuida a tus seres queridos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, incluso se divirtió haciendo el parte del tráfico y del tiempo en un vídeo en el que también dio algunos consejos: cuídense unos a otros, permanezcan en lugares frescos y pidan ayuda si no se sienten bien.

Hay quien disfruta con la eliminación de Irán. Digámoslo de inmediato: no se trata del propio Donald Trump, sino de su secretario de Seguridad Nacional estadounidense. Un tal Markwayne Mullin, que se dijo a sí mismo “Me alegro de que se hayan ido”los iraníes no habían superado la fase de grupos. “Me sentí tan feliz cuando logramos obtener sus visas y nos dijeron que podían salir de los Estados Unidos, tal vez incluso canté una canción o dos, o incluso hice un pequeño baile feliz”afirmó durante una reunión el lunes en Washington, informa “Sports Business Journal”. ¿Se movía como su jefe, sólo doblando las rodillas y agitando los antebrazos con los puños cerrados?

Gianni Infantino atrapado en su subyugación a Donald Trump. Cincuenta eurodiputados escribieron a la FIFA para pedir que se examinara una denuncia contra su presidente, informa el “New York Times”. ¿Su motivo? Su decisión de conceder al presidente estadounidense el “Premio de la Paz” de la organización, un premio creado especialmente para consolar al candidato fracasado al Premio Nobel de la Paz. Este servilismo del jefe del fútbol internacional fue, por tanto, objeto de una denuncia de la ONG FairSquare en diciembre ante el comité de ética de la FIFA. Una iniciativa que se ha mantenido hasta el día de hoy – ¡oh sorpresa! – letra muerta.

No hay ninguna información sobre drones (lo siento). El Sr. Global de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, anunció el lunes que se detectaron 1.139 drones en mitad del torneo alrededor de las sedes de la Copa del Mundo, más de 300 de los cuales fueron neutralizados. La policía federal tiene “Se incautaron más de 500 de estos drones” con fines de investigación, dijo Doug Olson, alto funcionario del FBI. Un importante problema de seguridad que recuerda a los Juegos de París 2024, durante los cuales se detectaron más de 350 intrusiones de drones. Pero que no cunda el pánico: si diariamente se hacen informes sobre diversas amenazas (bombas de humo al “terrorismo”), el FBI cree que no hay nada “fuera de la norma” para tal evento. “Ningún incidente en los estadios, ningún incidente en las zonas de aficionados. De lo que estamos hablando es del juego”.se alegró Andrés Giuliani. ¡Uf!

Un nuevo récord batido por los franceses. No por nuestros Bleus, sino por nuestros queridos compatriotas que están aumentando sus apuestas deportivas: 650 millones de euros en apuestas realizadas al final de la fase de grupos, un total nunca alcanzado hasta ahora, según informa “l’Equipe”. Hace cuatro años, para el Mundial de Qatar, las apuestas representaron 587 millones de euros durante todo el torneo. Los tres partidos de la selección francesa obviamente registraron la mayor cantidad de apuestas. ¿Qué tan alto llegará? La Autoridad Nacional del Juego estimó en junio que“Se podría alcanzar un importe de participación de alrededor de 1.200 millones de euros”. No estoy seguro de que esto sea muy tranquilizador…