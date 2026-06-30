Lo que sabemos sobre las búsquedas dirigidas a la RN por malversación de fondos europeos

La fiscalía europea ya había anunciado en julio de 2025 la apertura de una investigación sobre el antiguo grupo ID, sospechoso de haber “indebidamente gastado” más de 4,3 millones de euros de 2019 a 2024. Y esto, mientras que estos fondos están inicialmente reservados para acciones vinculadas a “actividades políticas de la Unión Europea” o para el funcionamiento del grupo, como explica “Libération”.

Se abrió la investigación a “ malversación de fondos públicos “, ” favoritismo ” Y ” abuso de confianza » a expensas del Parlamento Europeo. También se están llevando a cabo búsquedas vinculadas a la investigación en Francia, España, Italia y Bélgica, según informa “Le Monde”.

Esta vez no se trata de asistentes ficticios de los eurodiputados del Rally Nacional, sino de grandes sumas pagadas a asociaciones, sin que se haya establecido un vínculo con las actividades de los parlamentarios, por valor de casi 700.000 euros en cinco años. Pero también contratos con empresas cercanas a partidos de extrema derecha –muchas veces sin licitación– por un importe de casi 3,6 millones de euros.

Entre estas empresas encontramos, en particular, e-Politic y Unanime, rebautizada como Europacomm, dos proveedores históricos de RN. Fundada por el ex ejecutivo del Frente Nacional Paul-Alexandre Martin, e-Politic proviene de la “conexión GUD”, una red de ex miembros del Grupo Unión Défense (GUD), un pequeño grupo estudiantil de extrema derecha disuelto en 2024, que gira en torno al RN. Al igual que la empresa Unanime, rebautizada Europacomm, dirigida por Frédéric Chatillon, viejo amigo de Marine Le Pen y también ex líder del GUD.

Las búsquedas aumentan la agitación jurídica de la RN: el Tribunal de Apelación de París deberá pronunciarse el 7 de julio si confirma la inelegibilidad de Marine Le Pen en el asunto de los asistentes parlamentarios europeos. “ Como siempre, los procedimientos judiciales anuncian el calendario electoral. No tenemos nada de qué avergonzarnos y lo demostraremos. », defendió el jefe de RN, Jordan Bardella, en X.

En este mismo post, el eurodiputado se ofendió por “la próxima apertura de una investigación judicial sobre él, a raíz de una denuncia de una asociación de activistas, en relación con un cargo desempeñado desde hace algunos meses en el Parlamento Europeo (…) hace casi doce años”, citando información de “Canard chainé”.

En este caso, Anticor, que presentó la denuncia, cree que el presidente de la RN debe responder de sus actividades durante los cuatro meses y medio de 2015 en los que fue asistente parlamentario del eurodiputado Jean-François Jalkh.

En cualquier caso, los registros de este martes son fuertemente denunciados por muchos cargos electos de la RN. “ Triunfaremos sobre todas estas infamias. », declaró por su parte en X la diputada de Var Laure Lavalette que no duda en hablar de “ persecución judicial “. En el plató de BFM TV, el diputado RN Jean-Philippe Tanguy también se sorprendió por el calendario y encontró “ Es preocupante que este caso resurja durante siete días. » antes de que se determine el destino de Marine Le Pen en relación con su posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2027.