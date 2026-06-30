Por qué deberíamos llamar a la ola de calor “Patrick” o “Total”

“No, la ola de calor no es culpa mía. El clima es asunto de todos. » Patrick Pouyanné, director de TotalEnergies, no parece cuestionar realmente el impacto medioambiental real de su empresa, que sin embargo emitió 438 millones de toneladas de CO el año pasado. 2 equivalente, es decir, alrededor de una cuarta parte más que todas las emisiones de Francia en su territorio. Entrevistado el martes 23 de junio para el programa “Quotidien”, el hombre fuerte del petróleo en Francia no se conmueve ante los miles de muertos, señala que “Sí, hace calor” y simplemente responde que“Tenemos que adaptarnos, tenemos que aire acondicionado En Francia “. Nada sobre la responsabilidad directa de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en el cambio climático. Ante esta casualidad o esta aparente negación, podríamos decidir llamar a este episodio de ola de calor “Patrick” o “Total”, sólo para dar una idea de las causas de estas temperaturas extremas.

Seamos honestos, la idea no es nuestra. Ciclones, tifones, huracanes y tormentas tropicales tienen desde hace años nombres propios que se han convertido en símbolos de fenómenos climáticos extremos (Katrina en Florida, Alex en el valle del Vésubie, Gina en Vanuatu, Agatha en México, Dorian en las Bahamas, etc.). …