El Tribunal Supremo continúa su ofensiva contra los derechos de las personas transgénero y valida su exclusión del deporte femenino

Una nueva andanada discriminatoria. El Tribunal Supremo estadounidense validó este martes 30 de junio la exclusión por parte de los estados de las deportistas transgénero de las competiciones femeninas escolares o universitarias. Una victoria para el campo conservador en Estados Unidos, que también sufrió un revés: este martes la Corte también rechazó la impugnación de Donald Trump a la ley de tierras.

Respecto a los deportistas trans, el máximo tribunal estadounidense consideró que los estados republicanos de Idaho (noroeste) y Virginia Occidental (este) “puede determinar la elegibilidad para las competiciones femeninas en función del sexo biológico”. Más de la mitad de los estados americanos ya han adoptado leyes en este sentido.

Esta decisión del Tribunal Supremo es la última que restringe los derechos de las personas transgénero, socavados por los estados conservadores pero también por la administración de Donald Trump. De hecho, el republicano ha aumentado las medidas contra la comunidad LGBT+ desde su regreso al poder, asimilando la transidentidad a un “delirante”y firmando al tomar posesión el 20 de enero de 2025 un decreto según el cual su administración ya no reconocía que la existencia de “dos sexos, masculino y femenino”definido al nacer. Un decreto finalmente validado por la alta institución.

En 2025, el Tribunal Supremo ya había permitido a Tennessee (sur) prohibir a los menores transgénero acceder a un tratamiento de transición, al considerar que la ley adoptada en este ámbito por este estado no era discriminatoria. En noviembre pasado, el tribunal estadounidense también

Los jueces fallaron el martes en dos casos separados en los que tribunales inferiores fallaron a favor de dos jóvenes atletas transgénero a quienes se les prohibió competir. Los Estados conservadores justificaron estas prohibiciones para, según ellos, preservar la competencia leal y garantizar la seguridad de los atletas, argumentos que fueron refutados por los denunciantes, que se consideraban discriminados.

“Juego en mi colegio por el mismo motivo que el resto de niños de mi equipo de atletismo: hacer amigos, divertirme y superarme”dijo originalmente Becky Pepper-Jackson, de 15 años, a la asociación de derechos civiles ACLU. “Lo único que siempre quise fue tener las mismas oportunidades que mis compañeros”. Según Kathleen Hartnett, abogada de Lindsay Hecox, los tratamientos de reducción de testosterona realizados por su cliente habrían anulado su posible ventaja fisiológica al nacer.

Un argumento que también reitera periódicamente la asociación Tous des femmes, en Francia. “ Al hacer la transición, las mujeres trans pierden significativamente masa muscular, cardio y, en general, rendimiento deportivo, lo que las lleva a niveles comparables a otras mujeres. En muchos deportes, las mujeres trans incluso se encuentran en desventaja, tanto por el trato que reciben como por las interrupciones en sus carreras debido a la discriminación. », insiste la asociación en su sitio web.