Explosión en Mónaco: “paquete bomba”, oligarca ucraniano herido… Tres preguntas sobre este posible ataque sin precedentes

A “paquete bomba” explotó el lunes a las 8:58 p.m. en un edificio residencial de Mónaco, hiriendo a tres personas, dos de ellas de gravedad. Un oligarca ucraniano, Vadim Ermolaev, estuvo entre las víctimas de esta explosión, la primera de este tipo en este microestado mediterráneo ultraseguro de 2 km², a lo largo de la frontera con Francia.

Mientras se busca al sospechoso, los tres heridos fueron trasladados a un hospital de Niza, a unos veinte kilómetros del principado. Las autoridades monegascas informaron de dos heridos en emergencia absoluta y de un herido en emergencia relativa, sin especificar su identidad.

Un residente local llamado Silvano Ippolito describió a BFMTV una “escena de guerra”.

denunciando “un crimen atroz”mencionó el Príncipe Alberto II en un comunicado de prensa. “un shock para toda la comunidad monegasca”al tiempo que afirma: “El Principado de Mónaco permanecerá unido y decidido frente a la violencia y el crimen. La seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad; lo seguirá siendo más que nunca, cualesquiera que sean las amenazas”..

“Es la primera vez en la historia, que yo sepa, que se produce un acto así en el Principado”declaró el ministro de Estado (jefe de gobierno), Christophe Mirmand, considerando que es “probablemente un ataque”. En este contexto, “Es importante poder trabajar con los servicios de inteligencia para identificar el entorno de las víctimas, identificar si otras personas podrían verse afectadas por amenazas particulares y poder garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el principado”añadió durante una rueda de prensa el lunes por la noche.

Según Christophe Mirmand, los testigos dieron información para identificar al sospechoso, que fue descubierto en imágenes de vigilancia de Mónaco y Beausoleil, la vecina localidad francesa a la que llegó a pie. Según “Monaco-matin”, la policía perdió la pista del hombre que llevaba una camiseta oscura y se balanceaba en un callejón sin salida. Por lo tanto, se le busca activamente. Según el entorno del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, “Se puso en marcha una colaboración policial para encontrar al perpetrador que se dio a la fuga”.

También se movilizaron al lugar unos cincuenta bomberos, entre ellos una decena de refuerzos franceses, para socorrer a los heridos. Al mismo tiempo, se enviaron 84 agentes de seguridad pública para asegurar la zona.

Reside en Mónaco y es objeto de sanciones desde diciembre de 2023 en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSDC) promulgada por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Según varios medios de comunicación citando a los servicios de seguridad ucranianos, estas sanciones se deben a la decisión del multimillonario de continuar sus actividades de comercio de alcohol en Crimea bajo la ocupación rusa. En 2019 renunció a su nacionalidad ucraniana para obtener la ciudadanía chipriota, con el fin de escapar de la justicia de su país. Un artículo del periódico “Nice-matin” de 2022 también reveló sospechas de blanqueo de dinero entre Estonia y Ucrania.

Los tres heridos fueron trasladados a Niza, a unos veinte kilómetros de Mónaco, los dos adultos al hospital universitario Pasteur y el más pequeño al hospital infantil Lenval. Víctima de quemaduras y alcanzado por la metralla de la bomba, informa “Monaco-matin”, Vadim Ermolaev estaba consciente durante su evacuación. Por su parte, la mujer que lo acompañaba tuvo que ser amputada, ya que la explosión le arrancó parcialmente los miembros inferiores, según informa la edición monegasca del diario regional “Nice-Matin”. El más joven sufrió quemaduras y es posible que tuviera un impacto de bomba en la pierna.

Otras cuatro personas también fueron atendidas por los socorristas, entre ellas una persona conmocionada y varias víctimas de cortes debidos a los cristales rotos por la explosión, explicó Christophe Mirmand. El edificio atacado tiene seis apartamentos, pero los tres heridos eran las únicas personas presentes, añadió.