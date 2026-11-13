Prohibición de entrada a Rusia a dos parlamentarios franceses y dos periodistas: la respuesta a la expulsión de Xenia Fedorova según Moscú

Los diputados franceses Sacha Houlié y Arthur Delaporte, así como los periodistas Ariane Chemin y Paul Gogo, tienen ahora prohibida la entrada a Rusia, medida adoptada en respuesta a la expulsión de la columnista pro-Kremlin Xenia Fedorova, anunció la diplomacia rusa este miércoles 11 de noviembre. Esto es lo que sabemos.

Entre los destinatarios de estas sanciones se encuentra Sacha Houlié, un diputado socialdemócrata de la Asamblea Nacional. Arthur Delaporte es elegido por el Partido Socialista.

Ariane Chemin es reportera principal del periódico “Le Monde”, escritora y ensayista, y también fue periodista de “Le Nouvel Observateur” de 2008 a 2011.

Paul Gogo es periodista de varios medios de comunicación. Fue corresponsal en Rusia durante varios años antes de abandonar el país hace varios meses. Una importante investigación de este periodista sobre las purgas de Vladimir Putin entre las élites rusas se publicará este jueves 12 de noviembre en las páginas y en el sitio web de “New Obs”.

Las relaciones entre Rusia y Francia se encuentran en su punto más bajo debido a la gran ofensiva lanzada por Moscú en febrero de 2022 en Ucrania, país del que París es uno de los más fervientes partidarios.

La diplomacia rusa no ha citado los comentarios de estos funcionarios electos y periodistas a los que incrimina. Pero la decisión contra estas cuatro personalidades fue tomada “por su participación en el acoso a Fedorova y sus llamados a su expulsión”afirmó María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante una sesión informativa.

Desde finales de julio, Xenia Fedorova es objeto de órdenes de expulsión y de congelación de sus bienes en Francia debido a su propaganda a favor de Moscú. En septiembre, la Unión Europea congeló los bienes de la columnista rusa y le prohibió viajar dentro de las fronteras de la UE. El Kremlin ve en estas medidas “persecución a un representante de los medios de comunicación”.

Sacha Houlié y Arthur Delaporte pidieron que se retirara el permiso de residencia a Xenia Fedorova, acusándola de difundir propaganda rusa. En los últimos meses, la periodista Ariane Chemin ha firmado varios artículos sobre Xenia Fedorova. Paul Gogo, por su parte, es autor de una obra publicada este año titulada “Moscú paranoico: la Rusia de Putin al descubierto” (Editions du Rocher).

Tras el anuncio de las sanciones rusas, los diarios “Le Monde” y “Ouest-France” denunciaron el miércoles un obstáculo a la libertad de información: “Le Monde condena en los términos más enérgicos la decisión de las autoridades rusas de prohibir la entrada en su territorio a nuestra importante reportera Ariane Chemin, así como a otro periodista, Paul Gogo, y a dos diputados franceses”reaccionó el diario en su sitio web, deplorando “un nuevo obstáculo a la libertad de informar sobre este país”.

La dirección de “Ouest-France”, título con el que colabora Paul Gogo, “condena esta decisión que constituye un ataque a la libertad de prensa y de información”.

“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” se une a “Le Monde” y “Ouest-France” para condenar una decisión liberticida de las autoridades rusas y asegurar a sus colegas su apoyo.