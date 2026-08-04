“Privatización” del Mundial: el loco plan de Gianni Infantino que escandaliza al mundo del fútbol

Este viernes 31 de julio la FIFA de Gianni Infantino intentó calmar la tormenta provocada por su proyecto “Empresa Forward de FIFA” (FFE) garantizando que “Nadie vende fútbol”. Este plan, presentado a principios de semana a las 211 federaciones miembros, prevé abrir el capital de las actividades comerciales del organismo a los inversores privados. Generalmente, cuando una organización deportiva internacional tiene que jurar que no vende su deporte, es porque la duda ya se ha extendido en gran medida a las gradas.

Desde entonces, Gianni Infantino ha enfrentado una de las tormentas más violentas de su presidencia. Confederaciones continentales, federaciones nacionales, sindicatos de jugadores y dirigentes políticos temen que la lógica financiera acabe pesando sobre el futuro de las competiciones. Exasperada, la UEFA blandió el arma letal: retirar sus 55 selecciones de todas las competiciones de la FIFA si se mantenía el proyecto.

Contrariamente a algunos atajos, la FIFA no tiene intención de vender directamente la Copa del Mundo o su legendario trofeo en una subasta. El proyecto, más sutil pero igual de mercantil, consiste en crear una filial comercial, Fifa Forward Enterprise, que agrupe las actividades más lucrativas del organismo.

Esta sociedad recuperaría los derechos de retransmisión, patrocinio, venta de entradas, licencias así como la organización operativa de los Mundiales masculino y femenino y del Mundial de Clubes. En resumen: la FIFA conservaría el poder deportivo, mientras que la nueva entidad pilotearía la máquina de ingresos.

El objetivo es vender alrededor del 20% del capital para recaudar 4,2 mil millones de dólares (3,7 mil millones de euros), sobre una valoración global de 20 mil millones. La FIFA promete seguir siendo mayoría y ejercer “control exclusivo”. Para Infantino, no se trata de privatización sino de “paso lógico” y un “oportunidad de oro” Para “generar el mayor valor posible”. “Es una oportunidad, pero no una obligación”asegura.

Para convencer a sus 211 asociaciones miembro, el jefe de la FIFA no se molestó en grandes principios filosóficos: sacó la chequera. Infantino está ofreciendo hasta 40 millones de dólares por federación durante el ciclo 2027-2030, en comparación con apenas 10 millones en el status quo.

El acuerdo es claro: cada federación recibirá 20 millones de dólares en el marco del programa FIFA Forward, independientemente de su posición. Quienes participen en el FFE podrían beneficiarse de una dotación adicional de 20 millones financiada por inversores. En doce años (2027-2038), los pagos alcanzarían los 86 millones de dólares por país. “A cambio, lo único que se te pide es tu confianza continua”escribió en su carta a las federaciones. Un suave recordatorio político a pocos meses de las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027, en las que el líder italo-suizo es actualmente el único candidato.

Si estas sumas pesan poco para los gigantes europeos, representan un recurso importante para muchas naciones. El economista Christophe Lepetit señala en Le Monde que países como Uganda, Trinidad y Tobago o Nueva Zelanda difícilmente podrían negarse, con el riesgo de convertirse en “En deuda con Gianni Infantino”.

Para ganar, Infantino sólo necesita una mayoría simple de 106 votos. Las federaciones tienen hasta el 19 de septiembre para decidir, un calendario denunciado por la UEFA como un “ultimátum” y un método de “gobernanza por el miedo”.

La identidad de los afortunados inversores sólo empeoró el asunto. El consorcio de inversores estaría liderado por Prosperar eternoun fondo estadounidense fundado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno y asesor principal de Donald Trump.

En el acuerdo también participa el banco de inversión JP Morgan y, según Noticias del cieloLos inversores estarían dispuestos a pagar los 4,2 mil millones de dólares ya en octubre. La cercanía mostrada entre Infantino y Donald Trump antes y durante el Mundial de 2026 cobra aquí especial relevancia. Para la UEFA, “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos”.

Es en Europa donde el proyecto chocó contra un muro con mayor violencia. Reunidas de urgencia el jueves 30 de julio, las 55 federaciones de la UEFA rechazaron “por unanimidad e inequívocamente” la propuesta. “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”advierte la autoridad. Sin las selecciones europeas, que representan 13 de los 23 títulos mundiales, el Mundial perdería gran parte de su atractivo deportivo y comercial.

La UEFA denuncia un proyecto preparado “en secreto” : “El alma y la gobernanza del fútbol no son un capital sobre el que especular. El fútbol no pertenece a nadie. No le corresponde a la FIFA venderlo.

En otras partes del mundo, la oposición está ganando terreno. La Concacaf (América del Norte y Central) también rechazó el proyecto, expresando sorpresa por esta precipitada carrera financiera mientras la Copa del Mundo de 2026 generaba una facturación récord de 15 mil millones de dólares. Sólo la Federación Mexicana se destacó al anunciar que quería realizar su propio análisis.

Por su parte, la Confederación Asiática (AFC) cree que la FFE “No podemos lograr de manera realista el amplio consenso necesario” y pide que se reconsidere cualquier medida que pueda suponer un riesgo “socavar la unidad” fútbol americano.

En África (CAF), la acogida sigue siendo más mesurada: el presidente Patrice Motsepe pidió ” examinar “ el proyecto. Saïd Ali Saïd Athouman, presidente de la Federación de Comoras, resume el dilema: “Nuestro problema es ¿cómo conseguir dinero? No tenemos patrocinadores. La mayoría de los países europeos no tienen estas preocupaciones. »

Las reacciones políticas y sociales también están aumentando. FIFPro (sindicato mundial de jugadores) exige que el fútbol permanezca “un bien público, no sólo un activo comercial”. El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ganador de la Copa del Mundo de 2010 con España, espera que el proyecto fracase: “El fútbol debe ser de lo público y no estar bajo el control de intereses privados”.

En Francia, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, afirmó que “El fútbol no está a la venta”mientras Philippe Diallo (FFF) cuestiona su apoyo al gobierno de Infantino. En Londres, el primer ministro Andy Burnham recordó que el Mundial “no es un producto”mientras que el Comisario Europeo de Deportes, Glenn Micallef, lanzó un comentario sobrio: “No toques nuestro deporte”. Incluso el ex presidente Joseph Blatter se tomó la libertad de sermonear a su sucesor sobre su cuenta X, creyendo que el fútbol “perdería su alma”.

Este viernes 31 de julio, la oposición a este proyecto provino del propio entorno de Gianni Infantino. Su principal asesor, el exbanquero Carlos Cordeiro, anunció su renuncia inmediata en Linkedin: “Permítanme ser claro: no jugué ningún papel en esta propuesta y me opongo categóricamente. Es algo malo para las asociaciones miembro de la FIFA, algo malo para el fútbol”..

Atacada por todos lados, la FIFA persiste y ahora culpa a los medios de comunicación por la difusión “información inexacta”. Pero el daño ya está hecho. De aquí al 19 de septiembre, Gianni Infantino tendrá que realizar el mayor truco de magia de su carrera: hacer creer a todo el planeta que no vende el Mundial, mientras pide a sus miembros que validen el cheque.