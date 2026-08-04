Crisis migratoria en Ceuta en España: balance, contexto, reacciones internacionales... Lo que sabemos

Una afluencia masiva y un costo humano creciente en Ceuta. Desde el jueves 30 de julio, miles de candidatos al exilio intentan llegar a nado o andando hasta el enclave español de Ceuta, desde las vecinas costas marroquíes. Este viernes por la mañana, la cifra provisional de muertos por ahogamiento ronda la veintena de víctimas. Allí se espera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿A qué se debe tal afluencia en los últimos días? Situada en la costa norte de Marruecos, Ceuta constituye, junto con Melilla, una de las dos únicas fronteras terrestres directas entre la Unión Europea y el continente africano. Esta ciudad autónoma de unos 85.000 habitantes es, desde hace décadas, uno de los principales puntos de paso de candidatos al exilio. Las autoridades regionales ya habían informado de más de 1.500 llegadas en los últimos días antes de que los cruces se aceleraran repentinamente el jueves y luego durante la noche del viernes.

Ante esta situación, se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda este viernes 31 de julio acompañado de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Deben reunirse con las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera, así como con los funcionarios locales. Esta visita da testimonio de la gravedad de esta crisis migratoria, la más significativa que vive Ceuta desde mayo de 2021.

Una respuesta segura y retornos anunciados

El gobierno español ha anunciado el despliegue de soldados para apoyar a la Guardia Civil, ya fuertemente movilizada. También se enviaron al enclave refuerzos policiales, medios marítimos y equipos de buceo.

El jueves, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, solicitó la declaración de “estado de emergencia nacional”estimación de las estructuras de recepción “abrumado y saturado”en los medios locales “ cadena ser “. Madrid finalmente descartó esta opción, al tiempo que anunció que estaba trabajando con Rabat para organizar, “lo antes posible”el regreso a Marruecos de personas que entraron ilegalmente en el enclave.

La oposición española denunció rápidamente “crisis de seguridad nacional”. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió al Gobierno que “recuperar el control” de la frontera, mientras que Vox calificó la situación de“invasión”.

Una crisis que revive el precedente de 2021

Esta nueva ola migratoria recuerda a la crisis de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas llegaron a Ceuta en cuarenta y ocho horas tras una relajación de los controles marroquíes, en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat en torno a la acogida en España del líder del Frente Polisario.

La crisis diplomática terminó en 2022, cuando España dio su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, provocando a cambio un enfrentamiento con Argelia. Diez días antes de esta nueva oleada migratoria, Pedro Sánchez viajó a Argel en su primera visita oficial al país en cuatro años, en un intento de calentar las relaciones bilaterales.

Una afluencia impulsada por varios factores

Las autoridades españolas han esgrimido varias explicaciones para esta repentina aceleración de las salidas. El 8 de julio, el Tribunal Supremo español dictaminó que las devoluciones inmediatas no eran legales para los inmigrantes que llegaban a Ceuta o Melilla por mar, aunque las mantuvo posibles en caso de cruce por tierra. Esta decisión habría circulado rápidamente entre los candidatos a la salida y las redes de contrabando.

Se suma a los rumores que anunciaban una inminente apertura del puesto fronterizo de Bab Sebta, lo que empujó a miles de jóvenes a converger hacia Fnideq desde Tánger, Casablanca, Kenitra o El Jadida. El desempleo, que afecta a casi uno de cada tres jóvenes marroquíes, así como las esperanzas suscitadas por el futuro plan español de regularización de inmigrantes indocumentados, también han impulsado las salidas.

“Esta decisión judicial animó a los inmigrantes a dirigirse hacia Ceuta por mar. La situación es catastrófica (…) No ha terminado”resume Jamila El Abboudi, activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), a “Le Monde”.

Una crisis con repercusiones internacionales

La situación rápidamente provocó reacciones más allá de España. La presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, planteó la posibilidad de tomar “medidas excepcionales”llegando incluso a amenazar con suspender a España del espacio Schengen. Madrid denunció inmediatamente comentarios “inaceptable” y convocó al embajador italiano.

En Francia, el ministro del Interior, Laurent Núñez, indicó que había hablado con su homólogo español y aseguró que las autoridades francesas reforzarían los controles fronterizos si los movimientos migratorios continuaran.

En Estados Unidos, varios funcionarios de la Casa Blanca difundieron imágenes de llegadas a Ceuta para defender la política migratoria de Donald Trump.

En el fondo, las preguntas también se centran en el papel de Marruecos. Varios líderes políticos y observadores cuestionan las condiciones en las que un número tan elevado de personas pudo llegar a la frontera en pocas horas, sin que las autoridades marroquíes hubieran reaccionado públicamente a estas críticas.