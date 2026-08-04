“Lo más difícil es conseguir tranquilizar a los evacuados”: en Gironda, en la retaguardia de los socorristas voluntarios

En los pasillos del colegio Niki-de-Saint-Phalle de Villenave-d’Ornon, ciudad del sur de la metrópolis de Burdeos, Rémy Becuwe hace slalom entre socorristas con chalecos naranjas de la Cruz Roja. El rubio hiperactivo sólo levanta la vista de su reloj conectado que se ilumina constantemente cuando está parado. Sin embargo, el lunes 27 de julio no apareció por ningún lado durante parte del día. Imposible contar el número de veces que se hizo la pregunta. “¿Dónde está Rémy? » se inauguró en los locales de la escuela que sirve de base de retaguardia a todos los socorristas voluntarios del colectivo asociativo que reúne a la Cruz Roja, la Asociación Nacional de Primeros Auxilios (ANPS), la Unión Nacional de Asociaciones de Primeros Auxilios y Salvamento (UNASS), la Orden de Malta, la Cruz Blanca y la Asociación de Formación en Salvamento y Primeros Auxilios (AFSS). Rémy Becuwe, voluntario de la Cruz Roja y director de operaciones de socorro en Gironda, tiene entonces un buen motivo para no responder a las solicitudes: participa en la visita del presidente de la República, Emmanuel Macron, que vino a Burdeos para reunirse con las fuerzas movilizadas contra el gigantesco incendio que comenzó en Saumos el 22 de julio y que desde entonces ha quemado más de 42.000 hectáreas en el departamento.

En Villenave-d’Ornon, la actividad en el cuartel general de los socorristas voluntarios es siempre intensa. El puesto de mando se estableció en el CDI de la universidad, donde los estantes de libros fueron empujados al fondo de la sala. Frente a las diez personas sentadas alrededor de una mesa, una pantalla gigante emite BFMTV…