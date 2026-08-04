En Túnez, “hay miedo en el aire y furia en el miedo”: la carta abierta de Taoufik Ben Brik a Chawki Tabib

“Robocop htir”“Robocop loco”. A intervalos regulares, las calles de Túnez informan de esta noticia sintomática de una nueva tensión entre los inquilinos del palacio de Cartago. Como si la dictadura fuera un nido de cuco. Como si esta loca metáfora no fuera la clave para interpretar las intenciones de Gloomy Owl, para quien “La única válvula de seguridad es la camisola”. Como si el sarcasmo no fuera tu único recurso cuando todo a tu alrededor se desmorona.

Aquí estoy, una diligencia atrapada en una trampa. Tenía una patria. Mi expatriación es la de todos los expatriados que han sufrido la mala vida de los tunecinos del interior comprometidos contra una dictadura estúpida y malvada. Estos expatriados de la época de Robocop vivieron por poderes el encarcelamiento, los arrestos aleatorios, las sentencias fantasmagóricas y muy probablemente campañas de linchamientos.

Lejos de los suburbios de Salammbô, en París, suburbio de Cartago, nos volvemos anoréxicos, bulímicos.

Miro a mi alrededor: ¿a quién le diré estas líneas de William Blake? “El pájaro tiene un nido; la araña, la telaraña; el hombre, la amistad. »

La esperanza es obscena. ¿Dónde puedo encontrar un alma acribillada por mil heridas, pero rebelde, para confesarme con ella? Llego a lo más profundo de mí y tiemblo. ¿Sirven para algo la persecución de la bestia devoradora de hombres y la lucha contra la hidra de mil cabezas?

Me acerco a los setenta, tardo dos horas en conciliar el sueño y estoy cansado de escribir. Pero las cosas son así, siento este deseo un tanto voluptuoso cada vez que recuerdo en mi memoria la larga retahíla de artículos toscos, cargados de vitriolo, artículos que escribí con placer y rabia, con esa especie de descuido interior que siempre he tenido y que Chawki (Tabib, expresidente del Presidente, condenado a finales de mayo a diez años de prisión por “falsificar” documentos durante su presidencia de la Autoridad Nacional Anticorrupción, en un contexto de represión de las voces críticas contra el régimen del presidente Kaïs Saïed, Nota del editor) Admira porque me da la imagen de un luchador de la resistencia de la pluma.

Me esfuerzo en vano por encontrar un lenguaje sencillo, sin adornos brillantes, para escupir mi suero. Dejo para decir: Uf, pero las palabras desatadas me arrastran hacia un grr…

Enfermo, pero todavía de pie. Se necesita más de un siglo para superar cien años.

Un viento cálido barre la Rue de Palestina, una calle mal iluminada que cruza la ciudad en forma de damero, al este de Cartago, no lejos del zoológico Belvédère. El pez tiene sed en el agua. Un kilo de carne cuesta 70.000 milímetros. La gente perdió el habla y el norte. Hay miedo en el aire y en el miedo hay furia. La gente está asustada hasta el punto de desfigurarse. Todos los simpáticos funcionarios públicos, las simpáticas esposas y sus hijos glotones, todas las enfermeras que recorren los pasillos del hospital y suspiran por el terrible tiempo, todos los muchachos que no se ganan la vida con sus aceitunas, todos los profesores que ya no creen en su índice. Escucho a Chawki desde su calabozo, sardónico, susurrar: “Y el miedo se convertirá en furia. Quieres verlo ese día, mi pequeño Ks, ¿verdad? Cuando el miedo gris se convierta en un brazo de honor”.

EXPRESO ORGÁNICO

Taoufik Ben Brikde 65 años, periodista y escritor tunecino, se distinguió desde el año 2000 como opositor al régimen del dictador Zine el-Abidine Ben Ali, tanto por una accidentada huelga de hambre como por sus escritos (publicados periódicamente en “New Obs”). Censurado en Túnez por sus panfletos, fue encarcelado en 2009 por el régimen de Ben Ali; y nuevamente en 2020 por el régimen del presidente Kaïs Saïed, poco antes de su golpe de Estado.