Primer feminicidio del año, en el Norte: el marido imputado y puesto en prisión preventiva

El marido de la mujer asesinada a golpes en Nochevieja en el Norte fue acusado de homicidio intencional por parte de su cónyuge y puesto en prisión preventiva el jueves, informó este viernes 3 de enero la fiscalía de Valenciennes.









El cuerpo de Isabelle, de 52 años, fue encontrado el miércoles por los bomberos en la casa familiar de Hautmont (Norte) tras el“llamada de un hombre que, en el acto, indicó que había matado a su esposa”subrayó la fiscalía en un comunicado de prensa. Alrededor de las 3 de la madrugada, un hombre pidió ayuda y explicó que había “hizo algo estúpido”.





Su marido, de 49 años, era “Detenido en el lugar sin incidentes” Y “no tenía antecedentes penales”según la fiscalía. El 6 de diciembre tuvo “presentó una denuncia en la comisaría de Maubeuge, indicando que sospechaba que su esposa había cometido adulterio”continúa el comunicado de prensa. Unos días después, el 11 de diciembre, el acusado había “expresó el deseo de poner fin a su vida” y la policía acudió a la casa de la pareja.





“Hacer mención de la supuesta vida de la víctima sucede con demasiada frecuencia”





Detalles que no agradaron a la ministra responsable de la Igualdad de Género, Aurore Bergé, como señala el Huffpost. “Me sorprendió ver que en un comunicado de prensa oficial se menciona la supuesta vida de la víctima, y ​​encuentro que esto sucede con demasiada frecuencia”declaró en el France-Inter este viernes por la mañana.









“Nunca cuestionamos el pasado de la víctima, eso no es lo que nos importaaseguró. «No importa cuál fue su pasado, no importa lo que hizo o no hizo, lo que importa es que fue asesinada y se trata de entender cómo eso fue posible en nuestra sociedad». Y martillar de nuevo: “No importa su pasado, no importa su presente, lo que importa es el autor. »









En esta ocasión reafirmó que iría allí, “a petición del alcalde de Hautmont, comprender, escuchar y, sobre todo, actuar”. La víctima tenía dos hijos con su marido, quienes son adultos, según la fiscalía.





En 2023, 96 mujeres fueron víctimas de feminicidio conyugal en Francia, una cifra un 19% menos que en 2022, según el último informe del Ministerio del Interior publicado a finales de noviembre.