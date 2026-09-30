Escuelas cerradas, trenes y autobuses parados… Gard y Hérault se preparan para un episodio mediterráneo “excepcional”

Gard y Hérault se preparan para un episodio mediterráneo “excepcional” este miércoles 30 de septiembre en horas de la mañana. A partir de las 8 horas, los dos departamentos fueron puestos en alerta roja por lluvias, alertó Météo-France en su boletín de las 6 horas. Lozère y Ardèche permanecen en alerta naranja por parte del meteorólogo, añadiendo que Bocas del Ródano se clasificará en el mismo nivel a partir del mediodía.

Météo-France anticipa “tormentas y fuertes acumulaciones de lluvia, primero en las Cevenas y luego extendiéndose a las llanuras, nos permiten hablar de un episodio mediterráneo notable, incluso excepcional, en el Gard y en el Hérault”. Generalmente hablamos de “episodio de Cévennes” o “tormenta de Cévennes” para describir estas intensas lluvias que provocan graves inundaciones y que afectan principalmente a las Cévennes y al Piamonte Cévenol, en el sur de Francia.

El meteorólogo también advierte “Se producirán inundaciones importantes en los Gardons d’Alès y Anduze, en el Cèze aguas arriba y en el Hérault aguas arriba”. En el Gardon d’Alès, el Cèze aguas arriba y el Gardon d’Anduze, “El aumento del nivel del agua podría ser muy rápido”advierte Vigicrues, advirtiendo de un riesgo de “daños importantes”. Río arriba Hérault también podría “alcanzando niveles dañinos de desbordamiento”subraya la institución.

En el relieve y Piamonte Cévenol, las lluvias aumentaron durante la noche y “Las intensidades serán particularmente marcadas, siendo posibles de 50 mm a 80 mm en una hora”subraya Météo-France, que prevé acumulaciones de entre 200 y 250 mm. En la llanura, “Se pudieron observar intensidades elevadas, del orden de 60 mm a 100 mm en una hora”.

La prefectura de Hérault ha advertido contra “tormentas muy intensas” El miércoles, recordó a la población las instrucciones: aplazar sus viajes, no pasar a la clandestinidad, mantenerse alejada de las vías fluviales y no emprender, a pie o en coche, una ruta sumergida.

Este episodio meteorológico impone “una interrupción total” tráfico ferroviario el miércoles “en el eje Nîmes Alès La Bastide Marvejols Clermont-Ferrand”anunció la SNCF durante la noche en su sitio web, agregando que se instalarán autocares de reemplazo.

Este miércoles por la mañana, la compañía ferroviaria anunció también la interrupción del tráfico en la ruta Aviñón-Narbona. “hasta el final del día”. “Invitamos a los viajeros a regresar a casa lo antes posible y antes del mediodía”escribe de nuevo la SNCF en su sitio web.

En un comunicado de prensa publicado la mañana de este miércoles en la red social “El transporte público está todo interrumpido en todo el departamento”también está indicado.

En Hérault, sólo el norte y el este del departamento se verán fuertemente afectados. Por ello, la prefecta Chantal Mauchet ha decidido cerrar escuelas en 8 de los 14 sectores del departamento: Montpellier Noroeste, Montpellier Mauguio, Lunellois, Collège de Sommières, Ganges, Sète, Clermont-l’Hérault, Lodève. “El prefecto de Hérault pide a los padres que mantengan a los niños en casa”se indica en un comunicado de prensa también publicado en la red social