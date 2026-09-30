En Sudáfrica, dos tiroteos dejan al menos 27 muertos

Publicado el 27 de septiembre de 2026 a las 13:25 horas. Lectura: 3 min.

Hombres armados mataron al menos a 27 personas en dos tiroteos masivos en las dos principales ciudades de Sudáfrica, anunció la policía este domingo 27 de septiembre, en un nuevo episodio de violencia en un país plagado de criminalidad.

El primer ataque se produjo alrededor de las 21:30 horas. (mismo horario que Francia continental) el sábado, cuando ocho hombres armados con rifles de asalto aparecieron en un bar al oeste de Johannesburgo y mataron a tiros a 17 personas, hiriendo a otras 15.

Los sospechosos abrieron fuego contra los clientes que estaban bebiendo afuera y luego ingresaron al establecimiento para continuar disparando, dijo la policía.

Las víctimas fallecidas son 13 hombres y cuatro mujeres, dijo la policía, que añadió que se desconoce el motivo del tiroteo y que los sospechosos prendieron fuego a dos vehículos antes de huir.

En el ataque de Johannesburgo, “Al parecer (los atacantes) registraron a algunos clientes, confiscando sus teléfonos celulares antes de huir en dos autos no identificados”dijo la policía, explicando que por el momento se desconoce el motivo del tiroteo.

La policía dijo que una de las víctimas era buscada en relación con un incidente en el mismo establecimiento el mes pasado, durante el cual una persona murió y otra resultó herida.

“Logramos obtener imágenes claras de los sospechosos y los atraparemos”dijo en el lugar el subcomisario provincial de la policía, Fred Kekana, y añadió que el ataque parecía ser un ajuste de cuentas.

“Los delincuentes piensan que es una moda pasajera. Quieren que sea algo a lo que deberíamos acostumbrarnos, pero no podemos dejarlo pasar ni tolerarlo”.añadió.

El tiroteo tuvo lugar en un municipio semirrural de casas de ladrillo y pequeños negocios, rodeado de grandes extensiones de tierra marcadas por la minería.

La zona también ha estado en el centro de una ofensiva gubernamental contra la minería ilegal, con soldados desplegados junto a la policía para hacer frente a las redes criminales que operan alrededor de pozos mineros abandonados.

En otra masacre en un local nocturno en el municipio de Lwandle en Ciudad del Cabo a la 1:46 a.m., hombres armados “disparó a los clientes” temprano este domingo. Diez personas fueron ejecutadas y otras 11 resultaron heridas, dijo la policía sudafricana.

Cinco de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que las demás sucumbieron a sus heridas mientras eran transportadas al hospital, dijo la policía.

Ningún sospechoso ha sido arrestado en ninguno de los casos, dijo la policía.

Estos ataques se producen en una Sudáfrica saturada de armas, de propiedad legal e ilegal, y que enfrenta una violencia armada persistente, a menudo vinculada a rivalidades entre pandillas y competencia en el sector informal.

El país de alrededor de 62 millones de habitantes tiene un promedio de 60 asesinatos por día, una de las tasas más altas del mundo.

En marzo, se desplegaron soldados en las zonas más afectadas por la violencia en Johannesburgo para apoyar los esfuerzos policiales contra la criminalidad rampante, descrita por el presidente Cyril Ramaphosa, reelegido en 2024, como una de las mayores amenazas que enfrenta el país.

Sudáfrica ha llamado repetidamente al ejército en tiempos de crisis, desde la imposición de estrictos cierres por el Covid-19 en 2020 hasta el despliegue de tropas durante los disturbios mortales provocados por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma en 2021. Los tiroteos y otros crímenes violentos siguen siendo una amenaza constante.

En Johannesburgo, 10 mujeres fueron asesinadas en el mismo municipio en dos meses, la última de las cuales fue encontrada el sábado semidesnuda y lapidada.

Un sospechoso fue detenido, dijo la policía. Las otras nueve víctimas tenían en su mayoría entre 20 y 30 años, y algunas fueron encontradas desnudas y mostrando signos de agresión sexual.

La policía ha ofrecido una recompensa de 400.000 rands (21.500 euros) por información que conduzca al arresto del asesino. En vísperas de las elecciones locales previstas para noviembre, la Alianza Democrática, el segundo partido político de Sudáfrica, ha prometido duplicar con creces su participación.