La visita del Papa a Francia, la investigación antiterrorista en el Reino Unido, los bomberos enojados... Cinco cosas para recordar del fin de semana

Publicado el 27 de septiembre de 2026 a las 18:16 horas. Lectura: 2 min.

Si te has puesto al día con las novedades de los últimos dos días, “le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

El Papa llegó a París el viernes 25 de septiembre para una visita de cuatro días a Francia. Acogido como estrella durante una vigilia con jóvenes el viernes por la tarde en el Estadio de Francia, recorrió los Campos Elíseos el sábado y celebró misa en la plaza de la Concordia, ante una enorme multitud de 800.000 personas, entre ellas numerosas figuras políticas de derecha y de extrema derecha.

Este domingo, en Lourdes, se reunió en particular con los obispos de Francia, a quienes animó a ” buscar “ su acción contra “flagelo doloroso” delincuencia infantil en la Iglesia, antes de celebrar una misa y reunirse con siete víctimas de violencia sexual.

La policía antiterrorista recibió el encargo de investigar un “incidente importante” ocurrió este domingo 27 de septiembre cerca de la base militar de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense, en el oeste de Inglaterra, según informaron medios de comunicación, tras la detención de hombres sospechosos de delitos relacionados con explosivos. Expertos militares en desactivación de bombas examinaron varios vehículos allí, dijo la policía de Gloucestershire en un comunicado. “

Cinco hombres fueron detenidos “por presuntas violaciones a la Ley de Explosivos”, sospechoso de preparar un “acto terrorista”anunció la policía. Fairford es la base británica de la 501ª Ala de Apoyo de Combate, un ala administrativa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El incidente se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre las acciones de estados extranjeros en suelo británico. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de utilizar intermediarios para llevar a cabo actividades criminales en el Reino Unido. Instalaciones militares británicas han sido atacadas por drones más de 300 veces en los últimos 12 meses, según datos publicados a mediados de septiembre por el periódico “The Independent”.

Unos 93.000 cargos electos elegirán este domingo 178 de los 348 escaños del Senado, la cámara alta del Parlamento. Resultados que serán examinados de cerca porque la Agrupación Nacional (RN) podría constituir un grupo político, si lograra reunir a más de 10 senadores, la Unión centrista podría privar a los socialistas de su estatus de segundo grupo y la Francia Insumisa (LFI) podría obtener su primer escaño… Los Republicanos (LR) deberían seguir siendo la fuerza mayoritaria en la Cámara Alta.

Las principales ciudades de Nueva York, Boston y Filadelfia están justo en el camino de una tormenta, algo poco común en esta temporada; Las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones importantes y cierres de carreteras. Más de 80.000 usuarios en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania se quedaron sin electricidad la mañana de este domingo.

Este domingo se cancelaron cientos de vuelos, al igual que importantes eventos culturales.

Al pie de la Torre Eiffel, los sindicatos de bomberos montaron este domingo un campamento para expresar su ” enojo “que tiene previsto pasear el lunes y desfilar el martes en París, culminación de tres semanas de movilización para obtener recursos adicionales.

Los bomberos exigen más recursos para llevar a cabo su misión. Y esto requeriría una amplia reforma de su sistema operativo y, sobre todo, de financiación. Al unísono exigen que “el Estado abre el grifo” de financiación, hoy asumida por las comunidades, y que pone en marcha una “Reclutamiento masivo de bomberos profesionales”. Según datos del Ministerio del Interior para 2024, el 17% de los bomberos son profesionales y el 5% son militares. El 78% restante son todos voluntarios.