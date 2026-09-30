Cinco detenciones, la policía antiterrorista investiga… Lo que sabemos sobre el “gran incidente” cerca de una base militar en el Reino Unido

La policía antiterrorista recibió el encargo de investigar un “incidente importante” ocurrió este domingo 27 de septiembre cerca de una base militar utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense en el oeste de Inglaterra, según informaron medios de comunicación, tras la detención de hombres sospechosos de delitos relacionados con explosivos.

Expertos militares en remoción de minas “actualmente examinando varios vehículos”dijo la policía de Gloucestershire en un comunicado. “Varias propiedades están siendo evacuadas en el área de Whelford tras la declaración de un incidente grave”aclaró. El pueblo de Whelford está muy cerca de la base de la Royal Air Force (RAF) en Fairford, también utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Fairford es la base británica de la 501ª Ala de Apoyo de Combate, un ala administrativa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ninguno de sus miembros estuvo involucrado en el incidente, dijo en un comunicado. “Continuamos nuestra estrecha coordinación con nuestros socios británicos para garantizar la seguridad de nuestros soldados y residentes”indicó.

Buscaminas “actualmente inspeccionando varios vehículos” cerca de la base de la Royal Air Force en Fairford y las casas cercanas fueron evacuadas, dijo la policía de Gloucestershire en un comunicado. Se ha establecido un perímetro de seguridad y esto “incidente importante” ha sido “revisado”indicó también. Según la agencia británica PA y la BBC, la policía antiterrorista fue la encargada de liderar la investigación sobre este incidente.

Poco antes, la policía de Gloucestershire anunció la detención de varios hombres “por presuntas violaciones a la Ley de Explosivos”. Cinco hombres sospechosos de preparar un “acto terrorista” fueron arrestados.

Se mantiene informado al primer ministro Andy Burnham de la situación, afirmó un portavoz del gobierno. “Agradecemos a los servicios de emergencia, que actuaron rápidamente para detener a varios sospechosos y adoptar medidas para garantizar la seguridad de la población”dijo sin hacer más comentarios.

El ministro de Defensa, Wes Streeting, agradeció “Equipos de emergencia y especializados” enviado al sitio. “Podemos estar tranquilos, la situación está bajo control”declaró en X.

Los cinco hombres detenidos por la policía británica querían hablar “daños mayores”reaccionó Donald Trump, afirmando que los sospechosos estaban en la mira de Estados Unidos. “por mucho tiempo”.

“Los estábamos investigando. Querían causar mucho daño a nuestra base y trabajar con los británicos funcionó muy bien”.declaró el presidente estadounidense a la prensa a su llegada a Chicago para un torneo de golf.

En marzo, el ex primer ministro laborista Keir Starmer autorizó a Estados Unidos a tomar medidas. “defensivo” contra emplazamientos de misiles iraníes desde dos bases británicas, incluida Fairford. El incidente se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre las acciones de estados extranjeros en suelo británico.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de utilizar intermediarios para llevar a cabo actividades criminales en el Reino Unido. Instalaciones militares británicas han sido atacadas por drones más de 300 veces en los últimos 12 meses, según datos publicados a mediados de septiembre por el periódico The Independent.

El Ministerio de Defensa no proporcionó información sobre el origen de estos drones, pero estos incidentes llegan en un momento en el que los países europeos denuncian el aumento de los ataques híbridos rusos en su territorio.