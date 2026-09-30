“Guerra total” y “traje de Kevlar”: Mediapart denuncia la violencia de la RN tras su investigación sobre Bardella

“Creo que es a Mediapart a quien tendremos que decirle que nos pongamos nuestros trajes de Kevlar”afirmó Marine Le Pen durante una rueda de prensa este martes 29 de septiembre. El día después de las revelaciones sobre los comentarios antisemitas atribuidos a Jordan Bardella, el candidato presidencial del Rally Nacional contraatacó brutalmente a los medios de investigación.

En una larga investigación publicada el lunes, este último desenterró conversaciones que datan de los primeros años de activismo de Jordan Bardella y en las que éste expresaba, según Mediapart, su proximidad a las ideas antisemitas y, en particular, a Alain Soral. “Todos los bancos son propiedad de judíos” O “el judío debe dominar (sic) a otros pueblos, aplastarlos y robarlos, un sionista es necesariamente judío, y profundamente”habría escrito en particular en los intercambios. Un terremoto político para el partido que se presenta como el “ escudo de los judios » y por quien hace unos meses todavía era el candidato cuasi presidencial de la RN.

Si la derecha y una parte de la derecha reaccionaria no lanzan sus primeros ataques contra los medios de comunicación que revelan sobre sus tropas, o contra Mediapart, a la que regularmente se acusa de “ farmacia de extrema izquierda », el RN ha estado funcionando a toda máquina durante 24 horas. Si Marine Le Pen ha animado a Mediapart a llevar una chaqueta de Kevlar, es decir, el material utilizado en los chalecos antibalas, “Porque obviamente habrá una respuesta a su comportamiento”le mencionó Jordan Bardella “los inicios de una guerra total” contra el RN, e incluso un “intento de asesinato político” contra él. Juntos, el dúo atacó a un medio de comunicación, según ellos, “ apoyo hace unos meses a los islamistas que asesinaron e hirieron a miles de israelíes durante el 7 de octubre”.

Una virulencia que se explica por revelaciones que socavan la estrategia vinculante que intenta aplicar el partido, que Marine Le Pen retomó en 2011 de su padre, repetidamente condenado por negacionismo. Inmediatamente, el estado mayor de RN transfiere la responsabilidad de las revelaciones a personas que han sido excluidas del partido. Allá “escoria antisemita que ha sido purgada” en la década de 2010, afirmó Jean-Philippe Tanguy, uno de los principales lugartenientes de Marine Le Pen.

Una línea de defensa que provocó una reacción airada de Mediapart, su codirectora editorial Lénaïg Bredoux denunció un “ violencia asombrosa ” y “comentarios amenazantes de gran gravedad”. “Estos ataques no son nada nuevo. La RN prohíbe periódicamente la participación de los medios en sus eventos; ataca a los periódicos; ataca a los periodistas locales »enumeró Lénaïg Bredoux. Y recordar que en lo que respecta a la ley, ” abordar “ la prensa, “Esto es un ataque a una libertad fundamental y un pilar de la democracia”.

El día anterior, Jordan Bardella ya había anunciado que“una denuncia por difamación” hacia los medios de comunicación. Procedimientos que Mediapart, que ha llevado a cabo alrededor de 7.700 investigaciones desde 2008, conoce bien. “Las denuncias por difamación han dado lugar a alrededor de 350 procesos penales: sólo hemos sido condenados definitivamente cinco veces, la última por un artículo publicado en 2013”Y “ninguna de estas convicciones” No se trataba de artículos de extrema derecha, aseguró el codirector editorial.

En la red social X, Reporteros sin Fronteras (RSF) también denunció “Los ataques verbales y las amenazas físicas de Marine Le Pen contra los medios y sus periodistas, así como la intimidación contra sus fuentes”. Y la ONG agregó: “Refutar información ante los tribunales es un derecho; en Francia no se permiten denigraciones descaradas ni amenazas veladas. » El ex periodista, ahora presidente del grupo Debout! François Ruffin también denunció : “una amenaza que el candidato del Rally Nacional dirige a la prensa libre. » Antes de concluir: “Las máscaras se están cayendo. » Frente a “Comentarios que parecen amenazas de muerte”la diputada ecologista Léa Balage El Mariky anunció en X que remitía el asunto al fiscal.