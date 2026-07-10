En los últimos meses había que ser un experto en solferinología para entender lo que estaba pasando en el Partido Socialista (PS). Entre Olivier Faure, que impulsaba unas primarias con el resto de la izquierda no melenconista, y sus oponentes Boris Vallaud y Nicolas Mayer-Rossignol, que favorecían un candidato socialista local, los conflictos internos se multiplicaron tan rápidamente como los candidatos declarados o previstos.

Este jueves 9 de julio, finalmente los activistas socialistas pudieron poner fin a las artimañas. Y no siguieron a su primer secretario que, después de muchos reveses, propuso unas primarias entre socialistas y socialdemócratas abiertas a todos los que pagaran la modesta suma de 2 euros. Con un 55%, los miembros del Partido de la Rosa apoyaron la oferta de la oposición que quería una primaria en el mismo espacio político, pero reservada sólo para los miembros al día con las contribuciones a los partidos participantes. ¿Aún no te queda claro? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te lo explica todo.

Acabemos rápidamente con el suspenso: no se ha decidido ninguna fecha concreta. “Habrá unas primarias, por lo tanto un debate que se desarrollará durante todo el mes de septiembre. Votaremos en octubre »indicó Olivier Faure este viernes 10 de julio. Hasta entonces, “un comité interpartidista regulará las modalidades de votación y candidatura” de estas primarias del espacio socialista, añade el PS en un comunicado. “Las modalidades de la votación se discutirán en una casa común que reunirá a los socialistas, pero también a Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve y otros.especifica Nicolas Mayer-Rossignol a “TV BUS Canal de comunicación urbana”. Entonces todos podrán decir si son candidatos o no y organizaremos la votación juntos. »

Como habrán comprendido, los ecologistas y los antiguos rebeldes no son bienvenidos en estas primarias reservadas a los sectores socialistas y afines. A diferencia de Raphaël Glucksmann, muy cortejado por algunos opositores socialistas que lo ven como el mejor candidato para ganar la izquierda en 2027. Aún no es oficialmente candidato presidencial (se dio hasta el inicio del año escolar para decidir), el copresidente de la Place Publique aún no ha respondido a las insinuaciones de sus aliados. Su partido, sin embargo, acogió con satisfacción la “mano extendida” por los socialistas y dijo que estaba dispuesto a discutir la organización de estas primarias.

Apenas anunciadas las primarias cuando ya cuenta con tres candidatos oficiales. Los diputados Jérôme Guedj y Philippe Brun vendrán a defender sus líneas: “republicano, universalista, laico, social, ecológico” y claramente anti-LFI por primera vez, “anti-Glucksmann” por el segundo. Este viernes, la ex ministra socialista y finalista de las elecciones presidenciales de 2007, Ségolène Royal, también anunció que participaría. la poca corriente “Futuro socialista”el partido más izquierdista del PS que cuenta con una veintena de afiliados, también anunció que “sería una línea política profundamente socialista”.

¿Y Olivier Fauré entonces? El jefe de los socialistas ya ha dicho que no se siente “ilegítimo” pero no quiso pronunciarse este viernes, al día siguiente del revés sufrido durante la votación de los activistas. Por su parte, el jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud, ya ha dicho que “quiero ir a pelear”sin una aplicación oficial hasta la fecha. También será un problema la presencia del ex primer ministro Bernard Cazeneuve, que piensa cada vez más en lanzar la carrera por el Elíseo. Quienes se preguntan qué trama François Hollande, sepan que se niega a someterse a ninguna primaria y se posiciona como un recurso a finales de año si el PS sigue estancado.

Ante esta profusión de candidatos declarados o potenciales, se podrían establecer condiciones de patrocinio, especialmente de funcionarios electos, para presentarse. “En estas primarias necesitaremos candidatos que sean lo suficientemente creíbles para ganar las elecciones presidenciales”señala Nicolas Mayer-Rossignol, que llama a todo el mundo “Preguntarse si realmente cree que puede lograr un resultado que permita ganar a la izquierda”. El alcalde del PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, evidentemente ya ha respondido “sí” a esta pregunta: anunció su candidatura a las elecciones presidenciales… excluyendo las primarias.

Éste fue el principal escollo entre Olivier Faure y sus oponentes. El jefe del PS quería unas primarias abiertas a “simpatizantes” socialistas, por una aportación de dos euros. Pretendía reunir entre 500.000 y un millón de votantes. Pero se optó por la otra opción, la de sus oponentes, que querían un organismo electoral restringido a “activistas del Partido Socialista y organizaciones políticas que se reconocen como parte del polo socialista”. Por tanto, incluye Place publique de Raphaël Glucksmann, pero también La Convention de Bernard Cazeneuve.

El PS aclaró que “La membresía en este centro o sus organizaciones estará abierta hasta la votación”. Una forma de aspirar a contar con el mayor organismo electoral posible, mientras que el Partido Socialista cuenta con unos 40.000 miembros y la Place publique con unos 10.000. En este contexto, surgirá la cuestión del monto a gastar para afiliarse. “Es un tema en discusión porque queremos evitar interferencias, pero seguirá siendo bajo”asegura Nicolas Mayer-Rossignol. Antes de la votación de los militantes del PS, Olivier Faure denunció el riesgo de una votación “censario” : una primera membresía en el PS cuesta 20 euros, una renovación de suscripción anual al menos 55 euros. Como habrán comprendido, el PS aún no ha terminado con sus interminables debates.