Presupuesto: El CGT espera el “Break”, CFE-CGC y CFTC son más optimistas

Publicado el 15 de septiembre de 2025 a las 7:11 p.m. Lectura: 2 min.







El Secretario General de la CGT Sophie Binet acusó al primer ministro, Sébastien Lecornu el lunes 15 de septiembre de Pose en esta etapa “No hay acto de ruptura”mientras que sus contrapartes CFTC y CFE-CGC fueron más optimistas después de sus entrevistas en Matignon.









“Esta reunión confirma más que nunca la necesidad de movilizarse el 18 (septiembre) ya que el Primer Ministro, en esta etapa, habla de ruptura en sus discursos, pero no toma ningún acto de ruptura, en particular con respecto al Elysée”denunció al mediodía Sophie Binet. “Además de las dos vacaciones, no renunció a nada en el Museo de Horrores que Emmanuel Macron había planeado en su borrador del presupuesto”.





Sébastien Lecornu anunció el sábado la retirada de la propuesta de suprimir dos vacaciones y dice “Diálogo con parejas sociales” para encontrar “Otras fuentes de financiación” para el presupuesto.









“No me dio ninguna garantía”





El número uno del CGT, recibido en Matignon después de Marylise Léon del CFDT el viernes, dijo que exigía que “Primera ruptura” la derogación de la reforma de las pensiones, “Lesiones democráticas y sociales que no se aprueban y que es el origen de la situación de la inestabilidad política actual”.









Pero ella explicó a la prensa para tener “Siente que el Primer Ministro no estaba absolutamente decidido a actuar” En la derogación de la edad inicial a los 64 años. “Si no hay abrogación de esta reforma de pensiones, su gobierno, como los anteriores, caerá”advirtió.





“No me dio garantía de que no haya una nueva reforma de seguros de desempleo”también deploró a Sophie Binet, también citando, entre otras cosas, la abolición de 3.000 funcionarios y el aumento de los deducibles médicos como puntos en los que se esperan rupturas.





“Sentimos un primer ministro listo para mover las líneas”





Más ” optimista “Cyril Chabanier (CFTC) tiene “Escuché a un primer ministro que (…) entiende que el año blanco puede representar ciertas dificultades y que está listo para escucharnos, escuchar nuestras propuestas, en cualquier caso para que el más frágil y el más modesto puedan ser excluidos de las medidas más difíciles en el esfuerzo de recuperación presupuestaria”.









“Sentimos un primer ministro listo para mover las líneas”Continuó, mientras mantenía su llamado para demostrar junto a sus homólogos el jueves.





¿Qué pasa con una nueva reforma de seguros de desempleo? “En el seguro de desempleo, este no es un archivo prioritario para el Primer Ministro, no es una prioridad para él hacer una nueva reforma”informó Cyril Chabanier.





“Perspectivas”





“Tuvimos una entrevista con el Primer Ministro aún bastante relajado, agradable y, sobre todo, nos contó sobre su compromiso de poner el conjunto de organismos intermedios y parejas sociales”alabado antes de la prensa n ° 1 del CFE-CGC, François Hommeril.





“Esta entrevista creo que, en cualquier caso, quiero esperar, abre perspectivas”agregó, incluso si el Primer Ministro no proporcionó ningún detalle sobre los futuros ahorros presupuestarios.





Estas entrevistas tienen lugar bajo presión del Día de la Mobilización de la Unión programada para el jueves, durante la cual los sindicatos esperan exceder la movilización de casi 200,000 personas el 10 de septiembre, según cifras del Ministerio del Interior.