Acostumbrado a los comentarios anti-alemanes, el presidente polaco liderará una delicada visita a Berlín

Las salidas anti-alemanes habituales, el presidente nacionalista polaco, Karol Nawrocki, fue el martes 16 de septiembre en Berlín para una delicada visita, cuando Varsovia está buscando apoyos militares y políticos después de una intrusión de los drones rusos en su territorio.





El presidente polaco se reunirá con su homólogo alemán Frank-Walter Steimeier y el canciller Friedrich Merz, antes de ir a París.









Ex director del Instituto de Memoria Nacional (IPN) responsable de continuar los delitos nazis y comunistas, Karol Nawrocki ha acusado repetidamente de Alemania para considerar a Polonia como “Un socio menor”, “Una economía auxiliar” O para enviarle migrantes.





Reparaciones financieras reclamadas





De acuerdo con sus promesas electorales, el nuevo presidente, que asumió el cargo en agosto, podría reclamar las reparaciones de Berlín por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, una posición que el gobierno pro -europeo polaco no comparte.





Casi seis millones de polacos, incluidos tres millones de fe judía, murieron durante este conflicto.





“Polonia (…) necesita justicia, verdad y relaciones claras con Alemania, pero también necesita reparaciones del estado alemán”advirtió a Karol Nawrocki el 1 de septiembre ᵉʳ, durante las ceremonias de cumpleaños de la entrada a la Guerra de la Alemania nazi contra Polonia.





En este sentido, el Jefe de Estado polaco puede verse tentado a usar su viaje a Berlín para la política interna, para hablar con su electorado con fuertes resentimientos anti-alemanes, señala el analista Wojciech Przybylski.





En 2022, el gobierno nacionalista polaco en ese momento estimó las pérdidas polacas de la Segunda Guerra Mundial a 1.300 mil millones de euros.





Según Berlín, Polonia renunció a sus reparaciones en 1953, bajo la presión de la Unión Soviética. Alemania se ha opuesto a los mismos argumentos a las solicitudes de reparaciones planteadas por Grecia.





Más ayuda para la defensa





Canciller Merz “Tome nota de declaraciones” De Karol Nawrocki, el portavoz del gobierno alemán Stefan Kornelius dijo el viernes 12 de septiembre, y agregó que agregó que “La posición del gobierno sobre esta pregunta no ha cambiado”.





A principios de junio, poco después de la elección de Karol Nawrocki, Stefan Kornelius había indicado que la posición alemana no significaba “Que las cuestiones de memoria y reconciliación con el pasado se cierren definitivamente”pero que tuvieron que tomar otra forma que la de las reparaciones financieras.





Para la diplomacia polaca Radoslaw Sikorski, Berlín nunca pagará y Polonia debe renunciarse a ella, en nombre de la relación polaca alemana.





Sin embargo, la solicitud de reparaciones es legítima y Berlín podría hacer un gesto, recientemente sugirió, al invertir aún más en la defensa de Polonia, un país miembro de la UE y la OTAN que comparte una frontera con Ucrania, Bielorrusia y Rusia.





Reseñas realizadas antes de la intrusión de alrededor de veinte drones rusos en territorio polaco en la noche del 9 al 10 de septiembre. En respuesta a lo que describen como “Provocación” Desde Moscú, los Aliados de Polonia anunciaron inmediatamente para fortalecer su contribución a su defensa aérea a lo largo de su frontera oriental.









Por ejemplo, Alemania ha decidido extender su misión para proteger el espacio aéreo polaco de tres meses y expone de dos a cuatro el número de su avión de combate Eurofighter. Un claro gesto de apoyo a Varsovia que debilita la postura del presidente polaco.





Frente a Karol Nawrocki, Alemania tiene argumentos en términos de “Política de seguridad”subraya el analista alemán Kai-Olaf Lang del grupo de reflexión SWP en Berlín.





Puesta por Trump





Especialmente desde que el presidente estadounidense Donald Trump, para quien Karol Nawrocki nunca ha escondido su admiración, sorprendió al gobierno polaco y la opinión pública al sugerir que la intrusión de drones quizás no fue intencional sino el resultado de un ” error “.





“En el momento de la verdad, recibimos una señal de que no es seguro que Washington nos ayude en este período difícil”señala Marcin Zaborowski de un grupo de reflexión global.



