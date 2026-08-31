Presidencial 2027: cuando regrese Darmanin, Philippe propone una unión de derecha y centro en las elecciones legislativas

Fin de semana intenso para Edouard Philippe. Después de un debate con François Hollande el 29 de agosto, durante un acto organizado por el ex ministro Jean-Michel Blanquer en Sens (Yonne), el candidato presidencial de Horizons viajó este domingo 30 de agosto a Tourcoing para el regreso político de Gérald Darmanin. La oportunidad de formalizar la reunión del Ministro de Justicia, anunciada el 17 de agosto en “La Voix du Nord”, con declaraciones de amor y momentos compartidos. Observemos a este respecto el sentido de comunicación política de los dos hombres que se dejaron filmar sirviendo, con delantales sobre camisas blancas, las tradicionales patatas fritas del Norte.

Durante los discursos ante entre 600 y 700 personas, instalados en el jardín botánico de la ciudad, Gérald Darmanin y Edouard Philippe no se detuvieron en el programa. El silencio sobre las pensiones, su principal escollo, ya que el Ministro de Justicia se opone a “jubilación a los 67” mencionado por el alcalde de Le Havre. Más bien se trataba de una cuestión de pura política. El local había preparado el escenario al creer que el hombre que ahora es su candidato no sólo era “la única persona que puede ganar” las elecciones presidenciales, pero también “la única persona que puede tener mayoría parlamentaria en la Asamblea”.

En presencia de algunos cargos electos del Renacimiento (Sylvain Maillard, Agnès Pannier-Runacher, etc.), cuyo presidente de partido, Gabriel Attal, también es candidato, el ex Primer Ministro de Emmanuel Macron explicó que quería crear “un nuevo partido” O “una confederación de partidos”con “candidatos únicos en cada circunscripción” para las próximas elecciones legislativas. Estos candidatos deben comprometerse “en un contrato mayoritario” Y “bajo una bandera común”con el fin de crear un “mayoría política” en la Asamblea, añadió.

“No se trata de rehacer la UMP”como lo critica habitualmente el equipo de Gabriel Attal. Pero el año 2027 debe traer una “recomposición política”insistió Edouard Philippe, que aspira, después de diez años de macronismo, a “unir la derecha y el centro”. diciendo estar apegado a “Construcción europea”En “respeto al Estado de derecho y al modelo democrático”o incluso a “clara conciencia de la emergencia climática”el candidato de Horizontes llamó a todos aquellos que se encuentran allí a “unirnos para no caer en la llamada “nueva Francia” de LFI, ni en el identitarismo nacionalista y de izquierda de la señora Le Pen”.

Suficiente para realizar la ” reunión “ esperado? En realidad, no, si hemos de creer en las numerosas críticas que le han recaído este domingo. En su visita a la feria de Châlons-en-Champagne, Gabriel Attal destacó su “diferencias reales” con Edouard Philippe, juzgando de paso que su rival está en campaña “con ideas de hace 20 años”. Comentarios realizados menos de una hora antes de que su competidor hablara en Tourcoing. Atmósfera.

Convencido de dejarse llevar por “una dinámica” Desde su declaración de candidatura en primavera, el ex Ministro de Educación ha afirmado que ahora está al mismo nivel que Le Havre, “casi dentro del margen de error en casi todas las encuestas”. Y para insistir: “No hay ningún candidato natural ni favorito hoy en esta elección (…) nadie está ganando”. Interrogado posteriormente sobre la propuesta de unión de Edouard Philippe en las elecciones legislativas, Gabriel Attal afirmó que no era necesario “No poner el carro delante del caballo” : “Primero tenemos que ganar las elecciones presidenciales. »

El jefe de Renaissance no es el único que apunta en los sondeos al favorito de la derecha y del centro. Este domingo por la mañana, en Radio J, François Bayrou, por su parte, criticó la propuesta de Edouard Philippe de aumentar los salarios de los docentes en un 20%. Una promesa cifrada “18 mil millones” euros por el presidente del MoDem, que predice que otros funcionarios, “Las categorías médicas, por ejemplo, dirán: “¿Por qué ellos y no nosotros?” ». Antes de añadir cruelmente: “Intento no ser insultante en mis comentarios, aunque a veces me sorprenda un poco…” Quien impulsa la candidatura del ex comisario europeo Thierry Breton asegura en una columna en “La Tribune Dimanche” que ningún candidato declarado “no tiene suficiente legitimidad para dominar a todos los demás”.

Este domingo por la tarde, Dominique de Villepin, otro ex primer ministro, atacó sus posiciones en materia de inmigración. “Cuando veo a Edouard Philippe, miembro de un partido republicano, decir a Mayotte que es necesario revisar la ley agraria y el derecho de asilo… Estamos en Francia, en Mayotte. Si cuestionamos el derecho de asilo en Mayotte, ¿qué hacemos en Francia, el territorio nacional? »criticó, en BFM-TV, quien “quiere ser candidato” en las elecciones presidenciales. Denunciar un “superación”llegó a estimar que el candidato de Horizons “juega el juego” de Marine Le Pen.

Finalmente, este domingo, Edouard Philippe pudo contar con Gérald Darmanin, que quiere ser su “primer oficial”y… Laurent Wauquiez. El jefe de los diputados de Les Républicains, que regresa a la política en su bastión de Alto Loira, afirmó que “Convencidos de que las primarias son la solución menos mala para reunir a la derecha”. Ciertamente ya no es la mano extendida como en una entrevista con “Figaro” a principios de julio, pero al menos al no citarlo tampoco lo critica.