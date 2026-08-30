Al menos 37 muertos tras el ataque ruso a un depósito de municiones cerca de Kiev: lo que sabemos

Al menos 37 personas murieron después de que un avión no tripulado ruso atacara un depósito de municiones cerca de Kiev la noche del viernes al sábado 29 de agosto, provocando un gran incendio y explosiones y provocando nuevas críticas en Ucrania por la presencia de un almacén de este tipo en una zona residencial habitada.

Los vídeos publicados en Internet y en los medios de comunicación muestran una enorme explosión seguida de detonaciones secundarias que proyectan llamas en todas direcciones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reveló que el lugar atacado era un “depósito de las fuerzas de defensa” O “Se almacenaron municiones que en absoluto deberían haber estado allí”. el menciono “detonaciones a gran escala de proyectiles, minas, otras municiones y drones”.

“Quienes permitieron que esto sucediera deben rendir cuentas de sus decisiones (…) Las normas son claras: no se pueden almacenar municiones cerca de casas u otras zonas residenciales”advirtió Volydymyr Zelensky en un mensaje anterior.

Según los investigadores, el dron ruso atacó este almacén en la ciudad de Myla, cerca de Kiev, alrededor de las 20:10 horas. (17:10 GMT) el viernes por la noche, provocando una “incendio a gran escala” y “detonaciones”. Otros ataques rusos de este sábado también dejaron un muerto en la región de Odesa (sur), otro en Boryspil, un suburbio de Kiev, y un tercero en Kiev, según las autoridades locales. En total, Rusia disparó al menos dos misiles y 267 drones de ataque contra Ucrania durante la noche, 233 de los cuales fueron interceptados, según cifras de la Fuerza Aérea de Ucrania.

El ataque a Myla recuerda al del 6 de julio en Vyshneve, también cerca de Kiev, cuando Rusia atacó un almacén de municiones perteneciente a Ukroboronprom, el mayor fabricante de armas de Ucrania, que estaba situado en medio de un suburbio residencial. Ocho personas murieron y muchas casas de los alrededores quedaron destruidas. “Lamentablemente ya podemos ver que la terrible tragedia de Vyshneve no ha servido de lección”lamentó el sábado el primer ministro Serguii Koretsky en Telegram.

La Fiscalía de Ucrania precisó que su investigación se centraría en “la legalidad del (…) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en las instalaciones de la empresa”así como si la empresa, cuyo nombre no fue revelado, tenía la “autorizaciones y aprobaciones necesarias”. Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa, “Cometer los mismos errores equivale a negligencia criminal. Y todos los culpables, sin excepción, deben ser castigados severamente para que tales situaciones nunca vuelvan a ocurrir”.dijo el Primer Ministro.

En Rusia, los ataques ucranianos mataron a tres personas en la región fronteriza de Belgorod y provocaron un incendio en un almacén perteneciente al gigante del comercio electrónico Ozon, dijeron las autoridades. Un ataque ucraniano a la ciudad de Sebastopol, en la anexada Crimea, dejó una persona muerta, según el gobernador de Sebastopol designado por Rusia.

Rusia y Ucrania han estado intensificando sus ataques de largo alcance durante meses, apuntando cada vez más a sitios civiles como almacenes logísticos, centros comerciales, infraestructura energética y portuaria y barcos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró el viernes que quería aumentar la capacidad de ataque de Ucrania a 1.000 drones de largo alcance por día, frente a los 300 actuales. Sin embargo, reveló la semana pasada que la defensa de Ucrania enfrenta actualmente un déficit presupuestario de 27 mil millones de dólares.