Preocupaciones sobre la tripulación del portaaviones “Abraham Lincoln”, desmentidas por Trump

Publicado el 15 de agosto de 2026 a las 10:42 horas. Lectura: 1 min.

El viernes 14 de agosto, Donald Trump dejó de lado las preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación del portaaviones “Abraham Lincoln”, desplegado durante más de ocho meses. Sin embargo, confirmó que el portaaviones iba a ser sustituido por otro, el “George Washington”, según informaron los medios.

“No, no están preocupados”dijo el presidente estadounidense a un periodista que hablaba de las familias de los marineros, algunos de los cuales confiaron sus preocupaciones a los periodistas. El portaaviones USS “Abraham Lincoln” “Se está moviendo, o lo hará muy pronto, y será reemplazado por un barco muy similar”dijo durante un intercambio con la prensa antes de un viaje al estado de Nueva York (noreste de Estados Unidos).

Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, Donald Trump dijo: “No, no, no. No es suficiente. » Generalmente las misiones en el mar no superan los seis meses.

Más tarde el viernes, Hung Cao, ministro interino de la Marina, reconoció que un “Se había tratado un pequeño número de casos relacionados con la salud mental”pero eso“sin muertes” no había sido deplorado. Según el medio especializado Navy Times, dos marineros intentaron suicidarse arrojándose por la borda.

Hung Cao también reconoció, en un comunicado de prensa el “Los menús se habían modificado cuando no había productos frescos disponibles”pero “que no se habían saltado ninguna comida. » “No hay duda de que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, fueron llevados al límite, pero nunca se rindieron. Están, con razón, agotados, pero nunca abandonaron la lucha”.añadió.

El portaaviones “Abraham Lincoln” partió de San Diego, California, en noviembre de 2025 para una misión en el Mar de China Meridional y fue redirigido a Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Un funcionario estadounidense dijo el viernes que el barco llevaba, entre otros, cinco capellanes, un psicólogo, un trabajador social, otras personas entrenadas en gestión de riesgos psicológicos y un perro cuya misión es “apoyar la moral” de la tripulación.

“Los marineros experimentan períodos de transición normales durante la duración de un despliegue. Adaptarse a la vida en el mar puede resultar difícil »dijo.

En dos reuniones recientes, las familias confrontaron a los funcionarios de la Marina por las condiciones de vida, incluida la escasez de alimentos que enfrentan las 5.000 personas a bordo del barco, según el medio estadounidense MSNOW.

Richard Blumenthal, senador demócrata, habló sobre “Numerosos informes sobre escasez de artículos de primera necesidad, contaminación del agua, problemas de plomería, deterioro de la salud mental y problemas de seguridad en cubierta”..