“¿Has visto mi gran moto de agua lo rápido que va?” : fotos de Macron de vacaciones objeto de burla por parte de la izquierda

Emmanuel Macron es objeto de un nuevo juicio de desconexión, criticado por un reportaje en “Paris Match” donde aparece fotografiado practicando diversas actividades náuticas, incluida la moto acuática, en pleno verano marcado para los franceses por una serie de olas de calor e incendios.

Los ataques contra el jefe de Estado provienen principalmente de la izquierda. Para Marine Tondelier, jefa de los ecologistas y candidata a las elecciones presidenciales, los franceses están atravesando una “verano apocalíptico” Y “Nuestro presidente propone pues un publirreportaje sobre sus vacaciones en Paris Match”.

“Emmanuel Macron: “¿Has visto mi gran moto de agua lo rápido que va?” »se burló el viernes “Muertos por 5 olas de calor, sequía e incendios históricos”.

“Durante la ola de calor, cuando Francia arde, cuando algunos franceses no han podido irse de vacaciones, el presidente se divierte en una moto de agua en Brégançon. ¿Es ese el mensaje? Es un gran éxito”.bromeó el jueves Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista.

“Es política como no me gusta”dijo Pierre Ouzoulias, el senador comunista de Altos del Sena, al micrófono de Europa 1, que hubiera preferido que Emmanuel Macron “Ya sea en un camión de bomberos para ayudar a los bomberos a apagar el incendio. Habría sido su lugar” “Después del verano que vivimos, demostrando que el presidente, finalmente, está de vacaciones, encuentro que no se corresponde con el nivel de preocupación de la población, que es general”añadió el funcionario electo del PCF.

“Músculos resaltados, gafas oscuras, motos de agua hipercontaminantes, etc. Esta puesta en escena (de un semanario) de Macron dice mucho de la absoluta megalomanía del personaje y su total incomprensión de la crisis ecológica, social y democrática.comentó por su parte Alexis Corbière, diputado del grupo ecologista y social.

Burlado por la izquierda, el Presidente de la República también es aplastado por la prensa y en las redes sociales. “Cansados ​​de ver a un Presidente de la República entregarse a una ocupación – el jet ski – y seguir transmitiendo una imagen masculinista y antiverde cuando el país sufre sequía, los bosques arden, los franceses arden en coladores térmicos y se preguntan cómo se adaptará el país si este verano de 2026 se convierte en la norma mañana”escribe el diario “Libération” en un post publicado el jueves.

“Una máquina de este tipo consume alrededor de 15 litros de combustible por hora”, recuerda la comprometida cuenta de Instagram “Bon Pote”, que describe la comunicación del Jefe de Estado como“indecencia elegida, y asumido que no me importa”.

El reportaje fotográfico recuerda otros tomados durante sus anteriores estancias estivales en la residencia presidencial de Fort de Brégançon, situada en la costa de Var, y que ya le habían valido críticas de sus oponentes de izquierda. El entorno de Emmanuel Macron hizo saber que el fotógrafo no se había beneficiado de“no se permite el acceso” para elaborar su informe. “Han robado fotos del presidente todos los años desde hace 9 años”nos lamentamos.

En el centro del informe también podemos ver a Emmanuel Macron practicando otros deportes acuáticos como lámina de surf. El artículo que acompaña a las fotos describe estas vacaciones como “estudioso” con oficina instalada en el fuerte: “el presidente se pasa los días hablando por teléfono”. Precisa también – entre algunas citas anónimas de asesores políticos – que las vacaciones del presidente también están marcadas por el boxeo y el running.

Olivier Faure, sin embargo, no dice nada sobre la otra fotografía que ocupa una esquina de la misma portada de “Paris Match”, donde su aliado Raphaël Glucksmann besa a su pareja, la periodista Léa Salamé, en las aguas de una playa de Córcega. Preludio de otro artículo sobre “Es hora de tomar grandes decisiones” para la pareja de estrellas de vacaciones en la Isla de la Belleza. El líder del partido de la Plaza Pública deberá confirmar al inicio del curso escolar si será realmente candidato a la presidencia, en cuyo caso tendría que pasar por unas primarias en el espacio socialdemócrata para obtener el apoyo del PS.