El incendio en las Landas quemó cerca de 1.600 hectáreas

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 15 de agosto de 2026 a las 09:56 horas. Lectura: 1 min.

Un incendio que se desarrolla desde el jueves 13 de agosto en el suroeste de Francia, en el pinar de las Landas desecado por la ola de calor, ha quemado ya 1.580 hectáreas, según supo este sábado una fuente oficial.

La reanudación del fuego provocó “Un aumento de las superficies quemadas, ya estamos casi en 1.600 (hectáreas), 1.580. Fue necesario realizar nuevas evacuaciones, alrededor de un centenar de personas, lo que eleva el total a 650”detalló a la prensa el prefecto del departamento de las Landas, Gilles Clavreul. “Sin hogares” no se vio afectado, añadió.

“El incendio avanzaba bastante favorablemente, aunque se reactivó alrededor de las 4:30 de la madrugada »declaró por su parte el coronel Arnaud Fabre, director del Servicio Departamental de Bomberos y Salvamento (SDIS) de las Landas. “Es un sector complicado en cuanto al acceso de nuestros recursos, que requirió comprometer gran parte de nuestras fuerzas”argumentó, y agregó: “Lo contuvieron con mucho compromiso. »

Según la prefectura, cuatro bombarderos de agua Canadair están desplegados para relevar el helicóptero Chinook CH-47D cedido por Australia, capaz de transportar casi el doble de agua que ellos, que realizó los primeros lanzamientos.

Unos 500 bomberos participan en la lucha contra este incendio, cuyo origen aún se desconoce, en Luglon, localidad situada a unos sesenta kilómetros al sureste de Biscarrosse, escenario de un incendio que arrasó 3.700 hectáreas a finales de julio.

En este mismo macizo de las Landas de Gascuña, plantado principalmente de pinos marítimos desecados por las olas de calor favorecidas por el cambio climático, un megaincendio se extendió también por más de 40.000 hectáreas más al norte, en Gironda, a finales de julio.

En alerta naranja por ola de calor, la región de las Landas registró el jueves temperaturas superiores a los 40°C cerca de la zona afectada, con vegetación y bosques secos durante varias semanas, lo que hace que el macizo sea vulnerable a la propagación de incendios.

En Francia, el año 2026 ya bate el récord de superficies quemadas en 20 años de mediciones por satélite, según el sistema europeo de seguimiento de incendios (Effis), que registra cerca de 100.000 hectáreas quemadas.