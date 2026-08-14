Lecciones del “Pacto de La Meca” firmado por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán

Video Responder a la hegemonía militar de Israel, adaptarse a la pérdida de influencia de Estados Unidos en Oriente Medio… Con nuestro columnista Pierre Haski, resumimos en vídeo los retos del acuerdo de defensa entre Riad, Ankara e Islamabad.

Un acercamiento que reorganiza las cartas en Oriente Medio. Con el “ Pacto de La Meca »un acuerdo con una cláusula de defensa que evoca el artículo 5 de la OTAN, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán forman ahora una alianza sin precedentes. Pero si se presentan como una fuerza de ” paz “ y de “estabilidad” En una región debilitada por los conflictos, los tres países tienen cuidado de no comunicar explícitamente sus verdaderos objetivos estratégicos.

En el vídeo que puedes ver arriba, nuestro columnista Pierre Haski arroja luz sobre los motivos que llevaron al nacimiento de esta alianza. Más allá de la amenaza iraní, los ojos saudíes se vuelven hacia Israel y su tentación hegemónica. Pero este acuerdo también dice mucho sobre la “desmayo” que sienten hoy los países del Golfo hacia los Estados Unidos de Donald Trump, sospechoso de retirarse de la región. De ahí esto “bis seguro de vida que toma Arabia Saudita con Turquía y Pakistán”.

En esta recomposición geopolítica en curso, Pakistán goza de un papel central, señala Pierre Haski. Porque el país, única potencia nuclear del mundo musulmán, está jugando la carta del “multialineamiento”, para utilizar un concepto utilizado por la India. “Están en buenos términos con Estados Unidos, en muy buenos términos con China, en excelentes términos con Arabia Saudita y todavía hablan con Irán. » La ilustración de un mundo cada vez más multipolar.

Mire nuestro vídeo en la parte superior de este artículo.