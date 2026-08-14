Es un desaire para el gobierno y para Emmanuel Macron. Este viernes 14 de agosto, el Consejo Constitucional censuró la prohibición de redes sociales para menores de 15 años, al considerar que esta medida “un impacto desproporcionado” a su libertad de expresión y comunicación.

Los sabios de la calle de Montpensier consideraron que el artículo 1ejem de la ley destinada a proteger a los menores de los riesgos a los que les expone el uso de las redes sociales “infringe de una manera que no es apropiada, necesaria y proporcionada” a la libertad de expresión y comunicación de los menores de 15 años.

Sólo ingresado en el artículo 1.ejemel Consejo Constitucional no se ha pronunciado sobre la prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas secundarias a partir del 1ejem Septiembre, que aparece en el mismo texto de ley.

Tras la decisión, Emmanuel Macron acusó al primer ministro Sébastien Lecornu de “trabajar” tiene “redacción jurídicamente sólida” de la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, un compromiso presidencial de larga data. En un comunicado de prensa, el Elíseo precisa que “determinación” del Jefe de Estado para hacer realidad esta reforma “para la primavera de 2027 (antes de finalizar su mandato, nota del editor) permanece total ».

La ley francesa, cuya aprobación en el Parlamento fue la primera en Europa, es parte de un movimiento global. Se supone que entrará en vigor el 1ejem Septiembre, el texto pretendía alejar a los más jóvenes de las redes sociales (TikTok, Snapchat,

Ansiedad, depresión, trastornos del sueño, acoso en línea: con esta ley, el gobierno pretendía proteger mejor a los jóvenes de los efectos nocivos relacionados con el uso de estas plataformas, como exigen numerosas asociaciones de defensa de la infancia. Según un estudio publicado en julio por Arcom, el regulador audiovisual y digital, más de dos tercios de los niños entre 10 y 14 años estarían a favor de esta prohibición.

El texto reescrito fue objeto de numerosos intercambios entre la Asamblea y el Senado; este último reescribió gran parte de la ley para incluir, en particular, una “lista negra” de las redes sociales objeto de la prohibición, con el fin de reducir su ámbito de aplicación. Pero la versión final votada el 21 de julio en el Parlamento abandonó finalmente esta idea, ante el temor de un incumplimiento del derecho europeo.

A nivel global, a finales de 2025, Australia se convirtió en el primer estado en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Desde entonces, muchos países han adoptado o anunciado que están considerando prohibiciones similares, como Brasil, Indonesia, el Reino Unido y Nueva Zelanda.

En el continente insular, los resultados son mixtos: un estudio publicado por el “British Medical Journal” observó pocos cambios en el consumo entre los usuarios de 12 a 13 años. Se observó una ligera disminución entre los de 14 y 15 años, mientras que se observó un aumento entre los de 16 años y más.

Los usuarios menores de edad pueden sortear las restricciones utilizando cuentas registradas a nombre de personas mayores o conectándose a través de una VPN, una herramienta que permite ubicarse en otro país.