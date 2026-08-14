Colonos israelíes asedian una aldea en la ocupada Cisjordania desde hace casi una semana

Desde hace casi una semana, los habitantes de la aldea de Qusra, situada en la Cisjordania ocupada, ya no pueden salir de sus casas, aunque sólo sea para poder comer. Están bloqueados desde el domingo 9 de agosto por colonos israelíes que prohíben cualquier entrega de provisiones, a pesar del despliegue del ejército israelí. En raras ocasiones, la situación fue denunciada el jueves 13 de agosto por los estadounidenses, aliados históricos de Israel.

Este viernes 14 de agosto, activistas de izquierda israelíes y extranjeros intentaron enviar alimentos a estos palestinos sometidos al asedio de los colonos. Marcharon hacia las casas sitiadas, ondeando una bandera palestina y pancartas exigiendo “Justicia para todos” y provisiones para las familias.

Se dejaron bebidas y comida delante de una de las casas, donde estaban apostadas fuerzas israelíes fuertemente armadas. El ejército dijo que inspeccionaría los suministros antes de que pudieran llegar a los residentes de la casa, que observaban desde el balcón. No quedó inmediatamente claro si los palestinos habían podido recuperarlos.

Desde el miércoles 12 de agosto, soldados israelíes están desplegados en Qsra. “para proteger a los residentes y mantener la seguridad” en la zona, dijeron las FDI. Según el ejército, los agentes acudieron al lugar por la mañana, retiraron la tienda y “Estábamos tratando de evacuar a los civiles allí”.

El alcalde Abdul Azim Wadi confirmó su presencia en las cercanías, mientras que el ejército permanece desplegado en la ciudad, según él. Por otra parte, se retiró de ocho casas que habían sido requisadas por la mañana, en particular para albergar a soldados, “y todos los residentes evacuados regresaron a sus casas”dijo el funcionario electo.

El martes 11 de agosto, el ejército israelí informó de varios informes de redadas de colonos que entraron en casas y tierras palestinas de la zona y se establecieron allí. ella había denunciado “una actividad ilegal (…) e inaceptable, que perjudica a los habitantes de estas zonas y perturba su vida cotidiana”.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, firme partidario de los colonos desde hace mucho tiempo, aseguró el jueves 13 de agosto en una declaración inusual que no había “No hay excusa para tal comportamiento matón”hablando del asedio de los colonos a las casas palestinas, una de las cuales pertenece a un hombre que también tiene ciudadanía estadounidense.

“Las acciones de quienes están detrás de este horrible acto de terror, destinado a intimidar y acosar a esta familia, son repugnantes”escribió el embajador Mike Huckabee en X.

Según él, Israel intervino allí a petición de Estados Unidos, su principal aliado, aunque Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han mostrado repetidamente sus desacuerdos en los últimos meses, recientemente sobre el plan estadounidense para Gaza.

Las declaraciones del embajador estadounidense son particularmente inusuales. Este pastor cristiano evangélico ha apoyado repetidamente en el pasado los asentamientos judíos en Cisjordania y ha rechazado la idea de un Estado palestino.

Este viernes, Francia pidió a Israel que arreste y juzgue a los colonos que asedian viviendas y proteja a la población civil palestina, como ha hecho. “obligación bajo el derecho internacional”.

“Francia condena en los términos más enérgicos la ocupación por colonos israelíes de varias viviendas palestinas situadas en la aldea de Qusra, en Cisjordania, así como la violencia perpetrada contra civiles palestinos. Pide a las autoridades israelíes que arresten y lleven a los perpetradores ante la justicia”afirmó el Ministerio francés de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa.