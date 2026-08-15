Narrativo El extraordinario bordado milenario cuenta la historia de cómo el duque Guillermo de Normandía conquistó Inglaterra en el siglo XI. Después de haber sido manipulado varias veces con fines estratégicos, fue confiado al Museo Británico durante diez meses.

para ir más lejos

Revoluciones, pandemias, guerras mundiales… Desde el XImi siglo, el tapiz de Bayeux ha sobrevivido a todo. Incluso resistió un último flagelo: los baches de las carreteras británicas. Las vibraciones suponen una terrible amenaza para el famoso bordado, de casi 70 metros de largo y 50 centímetros de alto, que relata las hazañas de Guillermo el Conquistador (hacia 1027-1087). El traslado de esta obra textil desde su entorno normando al Museo Británico de Londres, donde recibirá al público del 10 de septiembre al 11 de julio de 2027, requirió meses de cálculos, pruebas y el desarrollo de un estuche específico para absorber los impactos. Pero el tapiz de Bayeux es también, quizás sobre todo, un sismógrafo de las pasiones franco-inglesas.

En sus mil años de historia, la “Telle du Conquest” sólo había viajado dos veces fuera de Calvados y nunca más allá de París. Su préstamo al Reino Unido por diez meses es excepcional. Después de un manejo cuidadoso y hábilmente anticipado, la vulnerable antigüedad ahora descansa…