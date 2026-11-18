Los soldados franceses operan en Ucrania desde hace varios meses, con la misión de entrenar a los soldados ucranianos y participar en el mantenimiento de los equipos, según informaciones reveladas el lunes por Radio Francia Internacional (RFI). Una misión confidencial llamada “Volía”.

Si el ministro ruso de Asuntos Exteriores indicó el martes 17 de noviembre que había advertido a París sobre la presencia de soldados franceses operando en Ucrania, calificando este despliegue de “participación directa” al conflicto, la ministra francesa delegada ante las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, aseguró que los franceses no estaban “no cobeligerantes” en Ucrania. Esto es lo que sabemos sobre esta presencia y esta misión.

Sin embargo, el artículo 35 de la Constitución relativo a “la declaración de guerra” especifica que “el Gobierno informa al Parlamento de su decisión de implicar a las fuerzas armadas en el extranjero, a más tardar tres días después del inicio de la intervención”. Un artículo que, sin embargo, no especifica la población activa de que se trata.

Tanto la derecha como la izquierda deploraron la falta de consulta. “Es una obligación constitucional. El Presidente de la República, una vez que las tropas están comprometidas, debe informar al Parlamento en un plazo determinado. De ello depende el buen funcionamiento de la democracia”vitupera Cédric Perrin, presidente de LR de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado, a nuestros colegas de RFI.

Del mismo modo, en la izquierda, dirigentes políticos critican la falta de consulta: “Desde que soy miembro de la Asamblea Nacional (en 2022, ndr), en ningún momento nos han pedido nuestra opinión, aunque me parece que lo mínimo que podemos hacer es el control democrático de nuestras operaciones externas. Entonces, lo primero sería organizar un debate sobre este tema en la Asamblea Nacional”afirmó en franceinfo Manuel Bompard, coordinador de Francia insumisa y miembro de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas en la Asamblea.

Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista Francés, fue más allá al criticar la operación en sí: “La presencia de soldados franceses en Ucrania constituye una nueva etapa en la escalada militar, en la implicación de Francia en la guerra”.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió a París sobre la presencia de soldados franceses en Ucrania y calificó el despliegue como un “participación directa” al conflicto. “No sólo los franceses, lo sabemos. Hemos expresado nuestra preocupación (…) Ya no se trata de apoyo a Ucrania sino de participación directa en la guerra”dijo Serguéi Lavrov a los periodistas durante un viaje al Sudeste Asiático.

En el proceso, la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, encontró “ absurdo » tal declaración. En un comunicado destacó “la ausencia de cualquier intencionalidad de combate, contrariamente a lo que dijo el ministro ruso de Asuntos Exteriores esta mañana (martes) al hablar de participación directa en la guerra”.

Luego, volvió a asegurar que los franceses no estaban “no cobeligerantes” en Ucrania, esta vez acusando a Jean-Luc Mélenchon de transmitir “Propaganda del Kremlin”. “No: no somos cobeligerantes en Ucrania. Sólo lo dice el señor Lavrov, la propaganda del Kremlin y usted”dijo en un mensaje publicado en