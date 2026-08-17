Poznań, adiós al carbón

¿Conoces Poznan? ? A dos horas de Alemania, merece la pena visitar la quinta ciudad de Polonia, con sus coloridas fachadas, su ayuntamiento renacentista, su palacio imperial prusiano y sus grandes parques arbolados. La ciudad, que conserva ciertos legados de la era comunista en las afueras, es famosa por sus universidades, su industria y su dinamismo cultural. La conocemos menos, pero también es una metrópoli energética regional pionera.

Mientras que Polonia sigue dependiendo del carbón (el 54% de su mix eléctrico, alrededor del 33% de la energía total), energía fósil contaminante por excelencia, Poznań adquirió una planta de cogeneración multienergía en noviembre de 2025, encaminándola hacia el carbón cero en 2030. Este equipamiento fue precedido, en el mismo lugar, por la instalación de un enorme depósito para almacenar energía.

La transición es gradual, aunque sorprendentemente rápida: el 83% de la energía de la ciudad procedía del carbón en 2024. Esta proporción cayó al 28% en 2026 y será del 0% en 2030. ¿El secreto? Cogeneración, es decir el uso simultáneo de varias fuentes de energía. Así, en 2026, además del 28% de carbón, la unidad polivalente utilizará un 56% de gas y un 16% de biomasa (residuos orgánicos que sirven como combustible).

En 2030, la fábrica funcionará utilizando un 40% de energía renovable y un 60% de gas. Un recurso no renovable que está destinado a desaparecer de aquí a 2050, para ser sustituido por diferentes fuentes de energía renovables (biometano, pequeños reactores nucleares modulares, hidrógeno, energía geotérmica, etc.). Mientras tanto, el gas no procede de Rusia ni de Qatar. Polonia se abastece a través del Baltic Pipe (un gasoducto que parte del Mar del Norte y pasa por Dinamarca y el Mar Báltico hasta Polonia), o mediante acuerdos con Alemania, Lituania, Eslovaquia y la República Checa. El carbón es ahora sólo un recurso. Cuando este año una fábrica tuvo que cerrar durante cuatro meses debido a problemas técnicos, el carbón tomó el relevo. Lo mismo se aplica en caso de un aumento crítico del precio del gas.

Esta estrategia permite suministrar electricidad y calefacción urbana al 60% de los habitantes de Poznań. Sin duda representa un coste para los residentes, que han visto aumentar sus facturas. Pero “sin la transición energética, la factura habría sido mucho mayor”, estima Jakub Patalas, jefe de la unidad de cogeneración de Poznań, quien recuerda que en Polonia, “Los precios se fijan una vez al año y es casi imposible cambiarlos”. Por lo tanto, Poznań ya es pionera en su país. Su alcalde, Jacek Jaśkowiak, parece encantado: “Estamos creando el sistema de calefacción urbana del futuro que garantizará la seguridad del suministro, la estabilidad de precios y un aire más limpio. (…) demostrar que Poznań está preparada para afrontar los retos climáticos y tecnológicos del siglo XXImi siglo. »

La ciudad no tiene intención de quedarse ahí. “Estamos realizando un experimento de eficiencia energética recuperando el calor de las viviendas. Somos pioneros en este campo. Los primeros años tuvimos un problema tras otro. Ahora funciona perfectamente”. asegura Jakub Patalas. Un experimento que demostró que era posible reutilizar el calor producido por otras estructuras. En 2028, la compañía contará con dos plantas de recuperación de calor ubicadas cerca de una planta de agua y una centro de datos. De esta forma el calor producido por él se utilizará directamente para abastecer a la ciudad. “Si esto no resuelve todo el problema de las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo de la IA, es una solución para el futuro”. cree Jakub Patalas.

Mientras tanto, se está llevando a cabo otra prueba cerca de una fábrica de Volkswagen: la recuperación del calor liberado por los compresores en funcionamiento, así como por los gases de escape de los hornos de la fundición de aluminio. “Esto reduce las emisiones de CO₂ en casi 3.500 toneladas por año. Esta iniciativa nos permitió adquirir una valiosa experiencia en recuperación de calor, un activo importante para llevar a cabo proyectos más grandes”. explica la empresa. Una prueba más de que en Poznań la transición energética está en marcha.