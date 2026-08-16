Nuevos ataques con misiles rusos contra Kyiv, drones ucranianos contra Moscú

Publicado el 16 de agosto de 2026 a las 09:59 horas. Lectura: 2 min.

“Kiev está siendo atacada con misiles balísticos. ¡Manténganse a salvo! »declaró al mismo tiempo el alcalde Vitali Klitschko en Telegram. Posteriormente informó de incendios en tres localidades de la capital, en edificios no residenciales.

El ataque dejó al menos un herido, según un informe inicial de la administración militar local.

Las autoridades de Kryvyï Rig, una ciudad industrial en el centro de Ucrania donde creció el presidente Volodymyr Zelensky, también indicaron que un ataque con misiles y drones había tenido como objetivo dos empresas industriales allí.

Moscú, por su parte, fue atacada por 600 drones durante la noche del sábado al domingo, un ataque de rara magnitud en la capital que dejó al menos tres heridos, afirmó su alcalde tras una nueva serie de ataques mortales en Rusia y Ucrania.

Las autoridades de los dos países informaron de un total de seis muertes durante la noche: tres en la región rusa de Rostov (suroeste) y tres en Ucrania, dos de ellas en la región de Zaporizhia (sur) y una en Kryvyï Rig (centro).

De los 600 drones identificados que se dirigían hacia Moscú, 201 fueron derribados en la región que rodea directamente a la capital, dijo Sergei Sobyanin en el servicio de mensajería ruso Max.

En los últimos meses, los ataques han aumentado en ambos lados del frente, cuatro años y medio después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en lo que se convirtió en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Según un informe de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), el mes pasado fue el más mortífero para la población civil en Ucrania desde mayo de 2022, con 437 muertos (un 30% más que en junio) y 2.610 heridos.

La capital ucraniana, en particular, pagó un alto precio con al menos 54 muertos y 202 heridos. Las fuerzas rusas han lanzado repetidamente bombardeos masivos sobre Kiev, utilizando misiles balísticos y de crucero.

A principios de agosto, una serie de ataques a la ciudad dejaron al menos 17 muertos en Kiev y su región, sin que Ucrania, ante la escasez de interceptores, lograra derribar un solo misil ruso.

Desde principios de año, el organismo de la ONU ha registrado 12.477 víctimas civiles (1.839 muertos y 10.638 heridos), un aumento del 44% respecto al mismo período del año pasado y más del doble que en 2024.