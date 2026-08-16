Publicado el 16 de agosto de 2026 a las 18:18 horas. Lectura: 2 min.

Mientras los incendios arrasan Europa, desde España hasta los Balcanes, Bélgica se enfrenta al peor incendio que ha visto en más de un siglo: más de 3.000 hectáreas han sido arrasadas en Fagnes, una región de turberas y bosques cerca de la frontera con Alemania. Este domingo por la tarde, la línea de fuego se sitúa a 1,5 kilómetros de la frontera alemana y a 1,8 kilómetros de la zona habitada más cercana. La ciudad alemana de Monschau pide a sus habitantes que se vayan: si no se espera que las llamas lleguen a territorio alemán, “Fuerte contaminación del aire por humo” Es de esperar, advierte esta localidad de unos 12.000 habitantes en un comunicado de prensa. Las autoridades belgas ya han ordenado la evacuación de la localidad de Küchelscheid, a 10 minutos en coche de Monschau.

El primer ministro Sébastien Lecornu convocó para el lunes 17 de agosto una unidad interministerial de crisis (CIC) sobre piratería informática a gran escala dirigida a la administración tributaria. Esta reunión de funcionarios de los ministerios interesados ​​tendrá como objetivo, entre otras cosas, preparar información para las 678.000 personas o empresas que son víctimas del acceso a sus datos.

En el caso de las personas físicas, los datos robados se refieren en particular al nombre y apellido, el cociente familiar, la renta fiscal de referencia y el tipo de retención en origen, detalló la directora general de finanzas públicas, Amélie Verdier.

Los senadores socialistas solicitaron, en una carta dirigida al presidente de la cámara alta, Gérard Larcher, una comisión parlamentaria de investigación sobre este hackeo, reivindicado por el hacker “ZeroBytes”.

Teherán reafirmó que el Estrecho de Ormuz “seguirá siendo iraní”después de que Donald Trump afirmara -en broma, según un funcionario de la Casa Blanca- que este cruce estratégico formaría parte del territorio estadounidense una vez que Irán “vencido”.

El conflicto entre ambos países, que dura más de cinco meses y ha dejado miles de muertos, se centra actualmente en esta ruta marítima crucial para el transporte de hidrocarburos globales. Antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, una quinta parte del petróleo mundial pasaba por el Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo -donde limitan los Emiratos- con el Océano Índico.

Los ataques, atribuidos a Irán, continúan teniendo como objetivo regularmente a los barcos que pasan por el Estrecho de Ormuz. Los ataques tuvieron como objetivo tres petroleros pertenecientes a la empresa pública emiratí Adnoc en 24 horas cuando intentaban cruzar el Estrecho de Ormuz.

Debido a la falta de interceptores, Ucrania ya no puede derribar misiles rusos hacia su capital, que en julio contabilizó 54 personas muertas por estos ataques, y un total de 437 civiles asesinados en julio (un 30% más que en junio). Kyiv sufrió un nuevo ataque con misiles balísticos durante la noche del sábado al domingo. Posteriormente, el alcalde Vitali Klitschko informó de incendios en tres lugares de la capital, en edificios no residenciales.

Moscú, por su parte, fue atacada por 600 drones durante la noche del sábado al domingo. 201 personas fueron asesinadas a tiros en la región que rodea la capital, dijo su alcalde Sergei Sobyanin. Los dos países anunciaron anoche tres muertes cada uno.

La posibilidad planteada por el gobierno de una desindexación parcial de las pensiones de jubilación, para el presupuesto de 2027, es criticada por el ex ministro de Economía y ex comisario europeo. Thierry Breton considera que el ejecutivo debe “asumir” la suspensión de la reforma de las pensiones decidida por el gobierno de Lecornu.

El ex Ministro de Economía, cuyo nombre fue mencionado por François Bayrou como posible candidato al espacio central en las elecciones presidenciales, se reunió con dirigentes políticos de diferentes bandos, entre ellos el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, para convencerles, en particular, de la necesidad de crear un “regla de oro” presupuesto que requeriría un equilibrio de las finanzas públicas.