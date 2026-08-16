Bélgica se enfrenta a uno de los peores incendios de su historia, casi 3.000 hectáreas arrasadas

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 16 de agosto de 2026 a las 15:19, actualizado el 16 de agosto de 2026 a las 3:46 p.m. Lectura: 2 min.

Bomberos, agricultores, helicópteros: Bélgica se moviliza este domingo 16 de agosto contra uno de los peores incendios de su historia, que arrasó cerca de 3.000 hectáreas en una reserva boscosa de difícil acceso.

Más de un centenar de bomberos se turnan desde el viernes para intentar contener este incendio en Fagnes, un gran bosque del este del país, popular entre los excursionistas y a merced de las llamas. Cuentan con el apoyo de muchos agricultores de la región, que han venido a echarles una mano.

“Actualmente tenemos unos quince tractores esperando para abastecerse”asegura a la AFP Jean-Pierre Robert, propietario de un hotel cerca del lago Robertville. “Movimos nuestras vacas y abrimos todas nuestras puertas para facilitar el acceso” a esta estratégica masa de agua, explica este hombre de 54 años.

Este incendio es el mayor de la historia belga contemporánea: un incendio en 1911 también arrasó la zona. Las condiciones para combatirlo siguen siendo complejas, incluso si las medidas iniciales “frentes de fuego” son “bajo control”según el ministro belga del Interior, Bernard Quintin.

Toda la región, cerca de Alemania, está cubierta por una columna de humo, en algunos lugares amarillenta, que obligó a las autoridades a evacuar a los residentes de dos pueblos cercanos al incendio.

El olor a humo se sintió hasta Namur, a más de 100 kilómetros de distancia, o incluso en el departamento francés de Mosela, lo que provocó un procedimiento de alerta por contaminación atmosférica. Sin embargo, ninguna vivienda resultó afectada.

La asociación autorizada de vigilancia de la calidad del aire ATMO Grand Est inició este procedimiento al final de la mañana tras la aparición de“un pico de contaminación de tipo “combustión””con los contaminantes afectados “partículas y óxidos de nitrógeno”detalló la prefectura en un comunicado de prensa.

Este procedimiento implica la implementación de una serie de medidas cautelares, como la prohibición de la quema al aire libre de desechos verdes o agrícolas y de fuegos artificiales.

La vecina Meurthe-et-Moselle también se vio afectada por el humo y los olores característicos de un incendio. La reserva belga donde se extiende el incendio se encuentra a unos 140 kilómetros de la frontera con Mosela y Meurthe-et-Moselle, en línea recta.

Según las autoridades belgas, “varias casas” permaneció ” activos “ este domingo, con viento que cambia periódicamente de dirección. Bomberos de toda Bélgica y Alemania están presentes en el lugar, asistidos por camiones de bomberos de nueva generación.

Pero la particular configuración del terreno, boscoso y muy accidentado, “hace que la intervención sea particularmente compleja”subrayaron las autoridades en un comunicado de prensa. ella no “no permite a los servicios de emergencia atacar el incendio en todas partes a muy corta distancia con sus medios habituales”. Ni siquiera para acceder a la primera zona que se quemó, lo que significa que aún se desconoce el origen del incendio.

Entonces quizás la solución venga del cielo. Además de su propia flota, Bélgica cuenta con refuerzos aéreos de otros países europeos para intentar controlar la situación. Este domingo por la mañana se organizó un ballet de helicópteros de la policía federal belga y de los Países Bajos para arrojar agua sobre las llamas.

Gracias al mecanismo de protección civil, un dispositivo europeo activado el sábado, Bélgica dispone, además de sus dos helicópteros propios, de dos helicópteros chinosok de los Países Bajos y dos bombarderos de agua suecos, operativos por la tarde.

La comisaria europea, Hadja Lahbib, dijo a la AFP que también se envió al lugar un oficial de enlace para coordinar el despliegue de medios aéreos. “Es fundamental evitar accidentes”como el de principios de agosto en Grecia cuando dos helicópteros chocaron mientras intentaban apagar las llamas, subrayó.

“Gracias a nuestros socios europeos por la ayuda que nos brindan”saludó el primer ministro belga, Bart De Wever, en una publicación en X este domingo.

Como gran parte de Europa, Bélgica ha sufrido en los últimos días un nuevo episodio de intenso calor y sequía. El mercurio subió el viernes a 37°C en algunas partes del país, condiciones propicias para el inicio de incendios.