Pensiones: Thierry Breton se opone a la desindexación de las pensiones

Publicado el 16 de agosto de 2026 a las 16:57, actualizado el 16 de agosto de 2026 a las 4:57 p.m. Lectura: 1 min.

El ex Ministro de Economía Thierry Breton, cuyo nombre circula en el centro para las elecciones presidenciales, dijo este domingo 16 de agosto que se opone a una desindexación parcial de las pensiones de jubilación, mencionada por el gobierno para el presupuesto de 2027, considerando que el ejecutivo debería “asumir” la suspensión de la reforma de las pensiones.

“Es una muy mala idea. Creo que no deberíamos tocar a los jubilados”declaró Thierry Breton a BFMTV. “Hay una elección que hizo el gobierno, ahora debe asumirla”explicó el ex Ministro de Economía, refiriéndose a la suspensión de la reforma de las pensiones de Elisabeth Borne concedida por Sébastien Lecornu a los socialistas para evitar la censura en la Asamblea.

“Cuando te rindes, siempre pagas” Y “el precio de la decisión está ahí”insistió Thierry Breton, denunciando el razonamiento consistente según él “decir: no cambiamos nada, seguimos trabajando hasta los 62 años pero hacemos pagar a los jubilados”.

El nombre de Thierry Breton fue mencionado por François Bayrou como posible candidato al espacio central en las elecciones presidenciales, mientras que Édouard Philippe y Gabriel Attal ya lanzaron su campaña.

“Me siento muy honrado. Ahora, para mí, no hay nada nuevo bajo el sol”reaccionó Thierry Breton, quien subraya que François Bayrou citó a otros candidatos potenciales, como Jean Castex, François Baroin o incluso Bruno Le Maire o Bernard Cazeneuve.

“Solo estamos en los perfiles”insistió Thierry Breton, que se reunió con dirigentes políticos de diferentes bandos, incluido el presidente del Rally Nacional, Jordan Bardella, para convencerles de la necesidad de establecer una “regla de oro” presupuestaria que exigiría un equilibrio de las finanzas públicas.

debido a la “fragmentación política”, “No creo que podamos tener mayorías alineadas con el partido de un presidente o de un presidente electo”. “Por lo tanto, primero debemos ponernos de acuerdo sobre esta famosa regla de oro. (…) Debemos convencer realmente a los líderes de los partidos, porque son ellos los que luego se reunirán en el Congreso en Versalles – se necesitarán dos tercios (de los votos) – para plasmar en la Constitución lo que han hecho los alemanes”.añadió Thierry Breton.

“Simplemente tenemos que proponer una trayectoria”: “Poco a poco vamos bajando, ahorramos entre 30 y 40 mil millones al año”.. “Así resolveremos no sólo el problema de las pensiones, sino también el problema de la función pública territorial, el problema de las milhojas territoriales”enumeró.